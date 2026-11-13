“Después de nueve años vemos la luz al final del túnel”: Donoso sobre la vía Chía con AutoNorte
Son 3.4 kilómetros que une la variante Chia-Cota con la autopista norte que después de nueve años por fin, la van a terminar.
“Después de nueve años vemos la luz al final del túnel”: Donoso sobre la vía Chía con AutoNorte
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Leonardo Donoso, el alcalde del municipio de Chía, pasó por los micrófonos de 6AM W, que después de nueve años vemos la luz al final del túnel para poder descongestionar no solamente Chía, sino el corredor que se ha convertido Chía entre el occidente y el norte de Cundinamarca.
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