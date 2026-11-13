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13 nov 2026 Actualizado 15:36

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Pasabordo se une a la campaña ‘Vamos pa’lante’ con concierto en la Universidad EAFIT

Jhonatan y Gabo de la agrupación Pasabordo, se unen a la campaña ‘Vamos pa’ lante’ y darán un concierto en Medellín este próximo 23 de noviembre.

Pasabordo se une a la campaña ‘Vamos pa’lante’ con concierto en la Universidad EAFIT

Pasabordo se une a la campaña ‘Vamos pa’lante’ con concierto en la Universidad EAFIT

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Adriana Medina

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En los micrófonos de 6AMW, pasó Jhonatan Hernández, vocalista de Pasabordo, quién comentó que se unen a la campaña #VamosPaLante de Caracol Radio, ofreciendo un concierto gratuito, en la Universidad EAFIT, el próximo 23 de noviembre en Medellín.

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