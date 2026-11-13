Anuncian medidas especiales de seguridad y movilidad para la inauguración del DAVIArena

Medellín

La administración municipal de Sabaneta anunció las medidas especiales de seguridad, movilidad y convivencia que implementará este sábado, 14 de noviembre, para la inauguración del DAVIArena, ubicado al norte de esta localidad.

Desde la Alcaldía indicaron que habrá un operativo especial de gestión del riesgo con un Puesto de Mando Unificado para prevenir cualquier situación que ponga en riesgo a los asistentes y personas involucradas con el evento.

Plan de movilidad

La Secretaría de Movilidad y Tránsito de Sabaneta tendrá un operativo especial para facilitar el acceso y salida del escenario durante toda la jornada de este sábado.

Desde esta dependencia municipal se indicó que se habilitarán tres corredores principales de acceso, en la avenida Regional, la avenida Las Vegas y la carrera 43A.

Esos corredores generarán unos anillos viales para la llegada y salida de pasajeros de manera segura, evitando el estacionamiento y permitiendo una movilidad fluida en esta zona del sur del Valle de Aburrá.

Otra de las medidas adoptadas fue la optimización semafórica, con la actualización desde la calle 50 Sur hasta la calle 68 Sur con el objetivo de agilizar el tránsito en la zona de influencia.

También habrá una cobertura de los agentes de tránsito, los cuales estarán activos en sus respectivos turnos para regular el flujo vehicular tanto en los alrededores del Davi Arena como en el resto de las vías de Sabaneta.

Recomiendan usar el metro

Desde la administración municipal de Sabaneta recomendaron a los asistentes el uso del sistema Metro, el cual tendrá una extensión en el horario de servicio hasta la 1:30 de la madrugada del próximo domingo, 15 de noviembre.

Medidas de seguridad

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá dispondrá de 60 efectivos en toda la periferia del escenario para garantizar la seguridad de los asistentes.

Desde la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, se implementará una presencia activa de inspecciones de Policía y comisarías para atender de manera inmediata cualquier situación dentro del recinto.

Habrá una protección especial a menores de edad, con la disposición total de las comisarías de familia y hogares de paso para garantizar la custodia y atención oportuna de cualquier caso que involucre a niños y adolescentes.

Puesto de Mando Unificado

La Secretaría de Gobierno de Sabaneta anunció que, en articulación con la Subdirección de Gestión del Riesgo de Desastres, se adelantará una verificación técnica exhaustiva del lugar.

Antes, durante y después del evento se garantizará la seguridad del lugar en su infraestructura y se deberán cumplir todos los planes de contingencia presentados por el DAVIArena.

Este Puesto de Mando Unificado integrará a todas las entidades municipales y a la organización del recinto para la toma de decisiones estratégicas en caso de ocurrir alguna situación de emergencia.

Despliegue interinstitucional

El trabajo articulado de las diferentes dependencias de la Alcaldía de Sabaneta se extenderá siempre en los diferentes eventos que se tengan previstos en el DAVIArena.

El objetivo es recibir los eventos con garantías de seguridad, organización y tranquilidad para los asistentes.

Próximos conciertos

Luego de la inauguración con Juanes este sábado, 14 de noviembre, continuarán los conciertos de Chayanne, Kris R y Westcol, Rubén Blades, Anuel AA, Blessd, todos estos en lo que resta de noviembre.

Para diciembre se tienen previstos los conciertos de Hebert Vargas, Martin Garrix y Alcolirykoz.

Para el año 2027 ya se tienen programados los conciertos de Fonseca, Melendi, Laura Pausini, Ricardo Montaner, Carlos Vives y el Grupo Niche.