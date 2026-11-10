Habitantes de Providencia, en Pereira, alertan falta de atención a adultos mayores tras terremoto

6AM W, de Caracol Radio, se encuentra desde Pereira dialogando con sus habitantes para conocer cómo está la situación en la ciudad a 3 meses del terremoto que azotó al país, especialmente a esa región y otras más como Chocó y Valle del Cauca.

En esa línea, se habló con Ana María, hija de una habitante del barrio Providencia, en donde, tradicionalmente, residen adultos mayores, denunciando falta de atención a esta población tras la emergencia.

“Mi mamá y todos sus vecinos tuvieron que ser evacuados porque el edificio de ella tiene orden de demolición. A la fecha, tres meses después, no sabemos qué va a pasar con esa demolición. Ella está viviendo en otro edificio y sus vecinos están viviendo en fincas donde familiares, sobrinos, nietos, todas las familias se crecieron en tres meses. Una familia que tenía dos, tres personas, ahora es una familia de nueve o de diez porque tiene personas cobijadas en su casa”, comentó en su primera intervención.

“No hay arrendamientos”

En esa misma línea, alertó la crítica situación de los adultos mayores para poder acceder a arriendos en la ciudad.

“No hay arrendamientos. Para los adultos mayores el problema es más grande porque a ellos no les hacen un contrato de renta por la edad. Una persona de 80 años llega a una oficina a decir: ‘Quiero que me alquilen algo’, y le dicen: ‘Lo sentimos, pero es que no tenemos garantía’, y tampoco le dan crédito en el banco, el famoso crédito que hay con unas tasas bajas, porque es mayor de edad. Si es difícil empezar para una persona que tiene 40, 50, 60 años, ahora no imaginamos para alguien que tenga 80, 90 años que ha perdido todo lo que ha trabajado durante su vida”, mencionó.

Críticas al Fondo Milagro: “Insulto”

Por otro lado, Ana María aseveró que, a la fecha, no han recibido dineros del Fondo Milagro anunciado por el Gobierno Nacional para ayudar a los afectados por el terremoto. Además, alertó falta de atención de la administración de la ciudad.

“No hemos recibido ni una llamada de la administración municipal, ni siquiera para preguntar cómo estamos. Mi mamá todos los días mira el celular a ver si de pronto le llega el famoso mensaje de que puede reclamar su subsidio. En los primeros días hubo una gran solidaridad por parte del pueblo pereirano y de muchas personas a nivel nacional que trajeron ayudas, pero en términos de reconstrucción, de recuperación de una vida, de reconstruirse, aquí no hemos recibido nada. Aquí del Fondo Milagro, perdón, pero hemos recibido es insultos. Yo escuché esta mañana cuando decían que eran malintencionadas las personas que estaban hablando mal del Fondo Milagro, pero son malintencionados ellos que están diciendo eso, porque aquí no ha llegado la plata”, dijo.

Y sentenció: “Aquí no vemos un plan de reconstrucción. Aquí los adultos mayores están con su esperanza en el suelo. Pero no solo los adultos mayores, también los jóvenes, también las personas de mediana edad que perdieron su trabajo”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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