Concejal pide acciones a De la Espriella por casos de feminicidio en Atlántico: “nos están matando”

Heidy Barrera, concejal en Barranquilla, pasó por los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar acerca del incremento de casos de feminicidio, no solo en Barranquilla, también en el Atlántico. Pidió al presidente Abelardo de la Espriella tomar acciones.

La cabildante calificó este panorama como una “pandemia silenciosa” y aseguró que se necesitan acciones inmediatas para evitar que continúen estos crímenes. Además, hizo un llamado al presidente de la República, Abelardo de la Espriella, para que esta problemática sea incluida en la agenda nacional.

“Las mujeres en el Atlántico nos están matando. Aquí lo que tenemos es una pandemia silenciosa de asesinatos”, expresó Barrera, quien también manifestó su preocupación por el registro de nueve mujeres asesinadas durante los primeros 11 días de noviembre.

Pide fortalecer la investigación y las medidas de protección

La concejal insistió en la necesidad de fortalecer las capacidades investigativas de la Fiscalía, garantizar medidas de protección oportunas para las mujeres en riesgo y ampliar los equipos interdisciplinarios de las comisarías de familia.

“Hay que actuar de una manera inmediata. Yo por eso le hago un llamado al presidente de la República para que intervenga. Esto hace parte de la agenda nacional”, enfatizó.

Finalmente, recordó que el próximo 24 de noviembre se realizará la segunda Mesa Morada, un espacio que contará con la participación de autoridades y organismos de protección para definir acciones concretas frente a la violencia contra las mujeres en Barranquilla y el Atlántico.

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