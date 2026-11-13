“Le gusta jugar tenis, preparar pizzas y escuchar rock”: amigo cercano del papa León XIV en Perú

Este 13 de noviembre, en 6AM, de Caracol Radio, Héctor Camacho, un comerciante de Piura que tiene el lujo de decir que es amigo personal del papa León XIV desde hace más de 40 años, compartió los recuerdos más íntimos de su relación con el pontífice. Camacho lo conoció en 1985, cuando tenía 16 años y era monaguillo en Chulucanas.

Su cercanía creció al punto de que, en 1996, el entonces padre Robert Prevost, se convirtió en el padrino de bautizo de su hija. Como homenaje, Héctor y su esposa Roxana decidieron llamarla Mildred, en honor a la madre de su santidad (Mildred Agnes).

Encuentro en Chiclayo y su juventud en Chulucanas

El comerciante relató que viajó desde su residencia hasta Chiclayo junto a su hija. “Acabo de llegar anoche de Chulucanas para estar acá en Chiclayo y ver si es posible encontrarme con el padre Roberto, nuestro papa León XIV. Junto a mi hija Mildred estamos viendo la posibilidad de verlo, porque verdaderamente hay muchísima gente esperándolo”, apuntó.

Asimismo, recordó la personalidad que distinguía al sacerdote cuando inició su labor pastoral en Perú a finales de los años ochenta. “El padre Roberto siempre ha sido, y será, una persona muy sencilla, muy noble, muy carismática y muy bondadosa. Tenía una sonrisa que siempre nos contagiaba a todos y nos llenaba de fe y esperanza”, sostuvo.

Además, detalló la cercanía generacional que sentían los jóvenes de la parroquia con él en aquella época. “En el año 85 o 86, cuando llegó a Chulucanas para empezar su labor pastoral, tenía 29 años. Era muy joven, se confundía con nosotros por la edad y los rasgos juveniles que tenía”, explicó.

El apoyo a su familia y las aficiones fuera del altar

Por otro lado, Camacho destacó la solidaridad del papa durante los momentos económicos más difíciles de su hogar, así como la ayuda que brindaba a los jóvenes de su comunidad.

“Mi hija fue bautizada cuando tenía un año de edad. Debo agradecer muchísimo al padre Roberto porque, en un momento dado, yo pasaba por una situación crítica y él estuvo siempre presente apoyando sus estudios de educación inicial. Él ayudaba a muchos jóvenes de nuestro grupo con sus estudios superiores”, afirmó.

De igual manera, reveló gustos poco conocidos del entonces padre Prevost, cuando no estaba ejerciendo su sacerdocio. “Lo sentía muy partidario de la música. Escuchaba de todo tipo: rock, balada, ópera y música peruana. Le gustaba jugar tenis y le gustaba preparar pizzas en su tiempo libre”, mencionó.

Recordó las salidas que compartía con los seminaristas y monaguillos de la región. “Le encantaba ir a la playa con nosotros. Estaba siempre atento a los conciertos de rock que se hacían una vez al año en Piura y nos llevaba”.

El significado de su regreso al Perú

En relación con el impacto que representa para los peruanos recibir al papa León XIV, Camacho subrayó el profundo arraigo del pontífice con el país latinoamericano.

“Nos llena de emoción y de alegría ver cómo un ciudadano nacido en Estados Unidos es peruano por vocación, y por decisión propia, como él siempre lo ha manifestado. Hoy más que nunca, que regresa a casa, lo recibimos con el corazón siempre abierto”, señaló.

También relató la última vez que pudo conversar personalmente con él, hace dos años y medio, cuando regresó a Chulucanas como cardenal para el aniversario de la iglesia principal. “Tuve la oportunidad de saludarlo y abrazarlo junto con mi hija y mi nieto. Hablamos y me dijo: ‘Estoy regresando a Estados Unidos y de allí regreso al Vaticano’. Sin pensar nosotros en ese momento que el padre Roberto iba a ser el próximo pontífice”, precisó.

La historia detrás del nombre de su hija Mildred

Finalmente, el amigo del papa contó el origen del vínculo de compadrazgo que los une desde 1996, nacido tras el fallecimiento de la madre del sacerdote, Mildred Agnes.

“Yo estaba en Trujillo y fui a la casa de los seminaristas. Allí encontré al padre Roberto acomodando su maletín porque viajaba a Estados Unidos tras el fallecimiento de su madre; lo noté un poco triste y conmovido”, recordó.

Tiempo después, cuando su esposa Roxana quedó embarazada, decidió rendirle un homenaje en vida a su amigo. “Conversando con el padre Roberto le dije: ‘Quiero ponerle el nombre de tu mamá a mi hija’. Él accedió muy gustoso e incluso me escribió en un papel el nombre ‘Mildred’ para que no hubiera ningún error”. Además recalcó, “Siempre ha sido un gran amigo el Padre Roberto para mí, para mi familia y para todas las personas que lo hemos conocido”.

Tras el nacimiento de su hija, lo invitó formalmente a ser su padrino de bautizo, una ceremonia de 1996 en la parroquia San José Obrero. “ Doy gracias a Dios por todos esos momentos que compartió con mi familia”, concluyó.