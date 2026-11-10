Perdimos todo y el Gobierno no nos ha dado ni $100: Habitante de Pereira, tras 3 meses del terremoto

6AM W realiza un cubrimiento especial de los tres meses después del terremoto del 10 de agosto que dejó cientos de familias afectadas en varias regiones del país.

Lisette Ríos, habitante del sector de La Lorena, una de las zonas afectadas por el terremoto, residente de una de las torres que colapsaron, pasó por los micrófonos de 6AM W y aseguró que hasta el día de hoy no ha recibido ningún tipo de ayuda ni de la Alcaldía, ni de la Gobernación, ni del Gobierno Nacional.

“Realmente las ayudas que hemos recibido como mercados, como gestos de algo de cocina, ha sido de personas, amigos o familiares, pero realmente del Gobierno Nacional absolutamente nada”, dijo.

Pese a que están inscritos en el RUT, desde el 18 de agosto, no han recibido nada.

Ríos lo perdió todo, perdió su apartamento, los materiales con los que trabajaba desde su casa, con temas de yeso.

“Nosotros perdimos absolutamente todo. No solo era mi vivienda, sino que era mi lugar de trabajo, porque yo soy madre cabeza de hogar, tengo un hijo de 16 años, que en este momento está cursando 11. Era nuestro sustento, con lo que yo sacaba adelante a mi hijo. Lo perdimos absolutamente todo en este momento”, afirmó.