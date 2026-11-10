La Defensoría del Pueblo alerta dificultades en atención y recuperación tras el terremoto

Bogotá

Cuando se cumplen tres meses del terremoto que golpeó a Colombia y que dejó más de 776.000 personas afectadas y más de 123.000 viviendas inhabilitadas o destruidas la Defensoría del Pueblo alerta por las barreras que persisten para garantizar los derechos de las comunidades afectadas. Se identifican afectaciones en 406 centros de salud, 4.438 establecimientos educativos y 6.087 centros comunitarios, así como daños en cientos de vías, acueductos y puentes.

Las dificultades identificadas

Esta entidad identificó dificultades en el acceso a subsidios de arrendamiento, atención en salud, educación y ayudas humanitarias, que retrasan la recuperación de las comunidades. El Plan de Acción Específico para la recuperación presenta una brecha de financiación de 50,08 billones de pesos.

La Defensoría hace un llamado a garantizar los recursos necesarios, superar las barreras en el registro de damnificados y avanzar en soluciones sostenibles que permitan restablecer los derechos y los medios de vida de las familias afectadas.

Uno de los principales obstáculos identificados se encuentra en el acceso al Registro Único de Damnificados, pues no existe una ruta general para incorporar nuevos registros, corregir inconsistencias o reportar daños posteriores a la fecha de cierre.

También se verifican inconsistencias en la clasificación de habitabilidad de las viviendas y dificultades para reclamar los apoyos económicos. En Risaralda se reportan más de 70.000 inconsistencias, mientras que, con corte al 7 de octubre, 3.098 familias de Pereira aún no habían cobrado el beneficio.

El subsidio de arrendamiento, establecido en 1.050.000 mensuales durante tres meses, resulta insuficiente frente a los tiempos estimados de reconstrucción, que pueden extenderse entre 12 y 18 meses.

En relación con el Fondo Milagro, creado para centralizar y administrar recursos destinados a la asistencia humanitaria, reconstrucción y reactivación económica, se perciben dificultades de articulación con el Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y con las instancias del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. En particular, se considera necesario fortalecer la participación de la Unidad Nacional del Riesgo de Desastres en las decisiones de priorización de las intervenciones.

Ante estas dificultades la Defensoría del Pueblo plantea al Gobierno Nacional 13 recomendaciones que buscan que los recursos se prioricen y se agilicen las fases de reconstrucción para atender de manera integral a los damnificados.