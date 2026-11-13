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13 nov 2026 Actualizado 12:25

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Espacio aéreo estará cerrado por más de dos horas en Bogotá por revista de aeronaves de la FAC

La actividad busca exaltar las capacidades operacionales de la institución.

Aviones Kfir de la FAC. (Photo by: Sebastian Barros/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images)

Aviones Kfir de la FAC. (Photo by: Sebastian Barros/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images) / Long Visual Press

Aviones Kfir de la FAC. (Photo by: Sebastian Barros/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images)
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La Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) realizará este viernes, 13 de noviembre, una revista aérea en Bogotá, como parte de la ceremonia de conmemoración de sus 107 años de creación. La exhibición contará con la participación de aeronaves militares, entre ellas aviones de combate Kfir, que ya realizaron ensayos de vuelo sobre la capital el pasado miércoles 11 de noviembre.

Los ensayos previos permitieron a las tripulaciones practicar las maniobras y formaciones que harán parte de la presentación conmemorativa. Los sobrevuelos de los Kfir generaron expectativa entre los habitantes de Bogotá por el fuerte ruido de sus motores.

Para la realización de la revista aérea de este viernes, la institución coordinó con las autoridades aeronáuticas el cierre temporal del espacio aéreo, que estará vigente entre las 9:45 de la mañana y las 12:15 del mediodía.

La actividad busca exaltar las capacidades operacionales, el equipamiento y el legado de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que cumple 107 años de historia

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