A los 110 años de edad murió Lucio Chiquito, uno de los fundadores de EPM

Medellín

Murió Lucio Chiquito Caicedo, uno de los hombres más longevos de Colombia y uno de los fundadores de las Empresas Públicas de Medellín en 1955.

El ingeniero nació en Cali el 22 de mayo de 1916 y alcanzó los 110 años hace cerca de seis meses.

Formación académica

Aunque nació en el Valle del Cauca, sus estudios de pregrado los adelantó en la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, donde se graduó en el año 1941.

En 1947 obtuvo la maestría en Ciencias y Tecnología de la Universidad de Manchester del Reino Unido.

Seguía estudiando luego de sus 100 años

Este ingeniero decidió seguir estudiando durante toda su vida y en el año 2020, a sus 104 años, culminó la tesis doctoral para la Universidad de Manchester.

Su trabajo propuso una fórmula matemática para calcular el caudal óptimo de los ríos y maximizar la generación de energía eléctrica.

Fundador de EPM

El doctor Chiquito Caicedo hizo parte de la fundación de las Empresas Públicas de Medellín en 1955, donde también impulsó grandes proyectos hidroeléctricos como Piedras Blancas y los primeros estudios para Hidroituango.

Como ingeniero, también fundó algunas firmas relevantes de este sector, como Integral S.A. en 1955 y Sedic S.A. en 1971.

Camacol y la EIA

En el año 1958, este ingeniero civil también impulsó la creación de la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, y posteriormente, en el año 1978, la creación de la denominada en su momento Escuela de Ingeniería de Antioquia, que hoy es la Universidad EIA.

Investigador hidráulico

El ingeniero Lucio Chiquito Caicedo dedicó gran parte de su vida a la investigación hidráulica, hasta sobrepasar sus 100 años de vida.

Su tesis doctoral, que presentó a los 104 años, tuvo como objetivo encontrar una fórmula matemática para calcular el caudal óptimo de un río para la producción de energía.

El propósito central de su trabajo fue definir la cantidad máxima de agua que se puede extraer de un río de manera económicamente viable.

Esta metodología también buscó establecer el punto exacto en el que el aprovechamiento del caudal genera el mayor rendimiento posible para proyectos de generación hidroeléctrica y abastecimiento.

Como parte de esa investigación, analizó con modelos matemáticos el comportamiento hidrológico de nueve afluentes, entre ellos el Río Cauca y el Río Sogamoso.

Esta tesis doctoral fue el resultado de más de tres décadas de estudio, la cual comenzó a sus 73 años de edad y que se logró consolidar durante la pandemia del COVID-19 durante el aislamiento preventivo en su residencia en Medellín.

Lució Chiquito recibió en 2023 el Escudo de Oro de Antioquia como símbolo de excelencia científica y aporte al desarrollo de la región.

Club Rotario

También aportó al Club Rotario de Medellín, desde su fundación, y donde adelantó trabajo filantrópico y de servicio a la comunidad.