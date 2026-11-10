Damnificados por sismo denuncian olvido estatal: “Pagamos nóminas con recursos propios”

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Tres meses después, Caracol Radio sigue haciendo seguimiento a la situación que enfrentan hoy en día las víctimas del terremoto ocurrido el pasado 10 agosto.

Varios ciudadanos del Eje Cafetero se comunicaron con este medio para dar a conocer que no han recibido las ayudas prometidas por el gobierno nacional.

¿Qué dicen los microempresarios?

Según denunció en 6AM W Margarita Castañeda, propietaria de una litografía en Manizales, tanto ella como otros emprendedores locales se encuentran desamparados por los beneficios del llamado Fondo Milagro.

Aunque reconoce haber recibido un auxilio temporal de arriendo por parte de la Alcaldía, Castañeda explica que las trabas burocráticas le han impedido acceder a otros beneficios económicos.

Su local quedó inhabitable, por lo que tuvieron que buscar otro punto que requiere un pago mensual superior al que hacían en el establecimiento que perdieron.

Asimismo, pese a los inconvenientes, lograron mantener el pago a sus colaboradores esperando contar en algún momento con los subsidios de nómina.

Lamentablemente, el decreto de dicho subsidio no la cubre porque no cumple con los requisitos, pues aunque la empresa resultó afectada, los empleados directos y sus viviendas, no: “Pagamos nóminas con recursos propios”, aseguró.

Panorama de las aseguradoras

La casa de Alexander Restrepo también quedó inhabitable, y aunque desde hace 10 años paga a una aseguradora, los daños no han sido reparados.

“A nosotros se nos demoraron aproximadamente 2 meses para hacernos la visita, pero no hemos recibido ningún correo, ninguna respuesta a nuestra reclamación. Ya son 3 meses [...] tuvimos que abandonar la casa y desafortunadamente la aseguradora no ha hecho nada”, dijo.

Restrepo asegura que tras la visita le aseguraron el envío de una propuesta para iniciar el proceso de recuperación de su hogar, pero no ha habido ninguna comunicación.

“Recuerdo que llevaron drones, hicieron una inspección muy minuciosa, pero después de la visita nos dijeron que a los 20 días se comunicaban con nosotros y la verdad hasta al momento no nos han llamado. Yo me comuniqué con la aseguradora el día viernes en la mañana y nos dijeron la casa sigue en estudio”, agregó.