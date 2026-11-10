Alertan deserción escolar en Risaralda tras daño a instituciones educativas por el terremoto

Daladier Méndez, coordinador de Sociedad Movimiento, un programa que articula la educación con el sector público y privado en Risaralda, habló en los micrófonos de 6AM W, en el marco de la transmisión especial que adelanta este medio desde Pereira, a tres meses del terremoto que azotó el país. Allí, alertó sobre el impacto que la emergencia tiene, hasta la fecha, en el sector educativo.

“Tenemos una gran preocupación porque en los municipios no certificados del departamento ya estamos evidenciando deserción escolar hasta del 25%. De las 650 instituciones educativas que hay en Risaralda, incluyendo Pereira y Dos Quebradas, cerca del 80% sufrió daños. Alrededor del 50% está en estado inhabitable”, comentó.

Explicó que esto ha llevado a que “muchos de los estudiantes estén recibiendo la educación en alternancia. ¿Esto qué ha generado? Deserción”.

¿Por qué está generando deserción la alternancia derivada del terremoto?

Según explicó, “porque tenemos conocimiento de municipios en donde los padres de familia van a la institución educativa e, incluso, insultan a los rectores porque no reciben a los estudiantes. ¿Cuál es la razón? Que los padres de familia necesitan que los estudiantes estén en la institución educativa para ellos poder trabajar. Al no tener la institución educativa abierta, no pueden ir a trabajar o tienen que llevarse al niño o la niña a trabajar con ellos, y eso genera la deserción escolar".

“Lo que pasa es que la emergencia rebasó cualquier capacidad que tuvieran los gobiernos locales o departamentales. Solamente de los 12 municipios no certificados de Risaralda, estamos hablando de 420 instituciones educativas, de esas, un poco más de 100 están aún sin hacerle la valoración técnica por parte de ingenieros estructuralistas o patólogos para saber si los estudiantes pueden volver a clase. ¿Por qué? Porque la emergencia ha superado la capacidad del territorio. Es ahí donde se manifiesta la necesidad de que vengan las ayudas del orden nacional. Y estamos a la expectativa", concluyó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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