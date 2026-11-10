“Tras la denuncia, la plataforma TikTok solo eliminó algunos de los videos”: Director de Maldita.es

En el programa de 6 AM W, estuvo Carlos Hernández Echavarría director adjunto de Maldita.es, quien habló acerca de un caso de pederastas dentro de la red social TikTok, donde desde Maldita.es, realizaron una denuncia frente a estos contenidos y la plataforma solo ha respondido de manera irrelevante al quitar solo algunos de los videos de esta clase.

TikTok es la red social preferida de adolescentes y jóvenes incluida en una investigación sobre abuso sexual infantil en TikTok que ha llevado al Gobierno español a poner la información en manos de la Fiscalía General del Estado e incluso anunciar que se plantea prohibir las operaciones de la plataforma.

“Lo pusimos en conocimiento así de la plataforma, una muestra de 50, los que entendimos que eran 50 casos totalmente claros, con mucha repercusión, y lo que nos encontramos es que TikTok decidió primero borrar solo un 10% de esos vídeos, y luego, en una cosa que me parece francamente inexplicable, decidió bloquear en España que es donde estábamos haciendo las denuncias, solo el 26%”. Así lo aseguró Carlos Hernández.

Además, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha pedido una reunión urgente con los representantes de esta red social de vídeos cortos para exigir explicaciones. La investigación ha encontrado en TikTok 1.183 vídeos de abuso sexual infantil explícito con 48 millones de visualizaciones y más de 26.000 perfiles de potenciales pederastas que comentan y comparten ese material.

Enfatizo además Hernández que, “La situación total de impunidad que tiene esta gente. O sea, ahí hay gente que está con sus nombres y dos apellidos, comentando envíos de niños, haciendo comentarios, pidiéndoles conductas sexualizadas, metiéndose en conexiones en directo de niños de 13 años y pidiéndoles que hagan determinadas cosas delante de la cámara y ofreciéndoles recompensas”.

Maldita.es, denunció una muestra de 50 vídeos de abuso sexual infantil por el canal de denuncias internas que ofrece TikTok y la compañía solo acabó retirando en todo el mundo cinco de ellos, un 10%, y bloqueó otros 13 en España. Tres días después de la denuncia, el 40% de las cuentas que publicaron esos vídeos seguían activas.

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