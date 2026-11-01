Kimi Antonelli, campeón de la F1: el más joven de la historia

Andrea Kimi Antonelli escribió una nueva página en la historia de la Fórmula 1. El piloto italiano de Mercedes se consagró campeón mundial de la temporada 2026 tras el Gran Premio de México, convirtiéndose en el corredor más joven en conquistar el título de la máxima categoría del automovilismo.

Con apenas 20 años, Antonelli superó la marca que pertenecía al alemán Sebastian Vettel, quien se coronó en 2010 con 23 años y 134 días. El joven piloto de Mercedes completó así una temporada que lo tuvo como protagonista desde las primeras carreras y en la que logró consolidarse como el principal referente de la parrilla.

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El Autódromo Hermanos Rodríguez fue el escenario de una jornada determinante para el campeonato. Antonelli llegó a territorio mexicano con una amplia ventaja sobre sus perseguidores y con la posibilidad de asegurar matemáticamente la corona. Su regularidad durante la temporada le permitió afrontar la competencia con un margen importante frente a George Russell, Lewis Hamilton y Max Verstappen.

La diferencia en la clasificación general era de 123 puntos respecto a Russell, su compañero de equipo en Mercedes, quien ocupaba la segunda posición. Hamilton, de Ferrari, se encontraba a 124 unidades, mientras que Verstappen, de Red Bull, llegaba a 129 puntos del líder.

Una carrera marcada por la bandera roja

El desarrollo del Gran Premio de México estuvo lejos de ser una competencia tranquila. Uno de los momentos más delicados se produjo con el fuerte accidente de Valtteri Bottas, piloto de Cadillac, que obligó a detener temporalmente la carrera mediante una bandera roja.

El incidente ocurrió en las primeras curvas del circuito, cuando el finlandés perdió el control de su monoplaza y terminó impactando contra las barreras de contención. Los daños en el vehículo fueron considerables, especialmente en uno de sus laterales, lo que generó preocupación entre los equipos y los aficionados.

Afortunadamente, Bottas logró salir por sus propios medios del automóvil. Posteriormente, fue trasladado al centro médico del circuito para someterse a una revisión preventiva, siguiendo los protocolos de seguridad establecidos por la organización.

La interrupción modificó los planes de varias escuderías y obligó a los equipos a replantear sus estrategias para la reanudación. La gestión de los neumáticos, el ritmo de carrera y la posición en pista adquirieron mayor importancia en una competencia que también tenía en juego la definición del campeonato.

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Mercedes apostó por la tranquilidad de Antonelli

Con el título mundial como principal objetivo, Mercedes optó por una estrategia conservadora para Antonelli. El italiano no necesitaba asumir riesgos innecesarios en su lucha por el campeonato, por lo que el equipo concentró sus esfuerzos en mantenerlo dentro de las posiciones que le permitían asegurar la corona.

La utilización del compuesto duro después de la neutralización respondió a esa necesidad de gestionar el desgaste y mantener un ritmo constante durante el resto de la prueba.

Mientras Antonelli se concentraba en completar la carrera sin contratiempos, George Russell asumía una postura más agresiva para disputar las primeras posiciones y luchar por la victoria frente a Ferrari.

La estrategia de Mercedes evidenció la diferencia de objetivos entre sus dos pilotos: Russell buscaba el triunfo en el Gran Premio, mientras que Antonelli tenía la oportunidad de asegurar el campeonato mundial.

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Ferrari, Red Bull y McLaren protagonizaron la disputa estratégica

Ferrari también tuvo un papel importante en el desarrollo de la competencia. Lewis Hamilton y Charles Leclerc buscaron aprovechar su posición en pista y extender la duración de los neumáticos medios para mantener sus opciones de luchar por el triunfo.

La escudería italiana concentró sus esfuerzos en controlar el ritmo de carrera y evitar que Russell pudiera aprovechar las paradas en boxes para ganar posiciones mediante un undercut, una estrategia que consiste en detenerse antes que un rival para intentar superarlo con neumáticos nuevos.

Red Bull, por su parte, apostó por buscar oportunidades para sus pilotos, entre ellos Max Verstappen, mediante paradas tempranas que les permitieran encontrar aire limpio y recuperar terreno en caso de quedar atrapados en grupos de competidores.

McLaren también tuvo que administrar el desgaste de sus neumáticos, especialmente en el sector más revirado del circuito mexicano. La escudería buscó extender la duración de sus compuestos para aprovechar una mayor frescura de las gomas en el tramo final de la competencia.

Las decisiones estratégicas fueron determinantes en una carrera en la que las diferencias entre los principales equipos obligaron a mantener una constante atención desde los muros de boxes.

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Aston Martin sufrió un doble abandono

Otro de los equipos que tuvo una jornada complicada fue Aston Martin. La escudería británica se vio obligada a retirar sus dos monoplazas debido a problemas relacionados con niveles anormales de presión en los sistemas de sus unidades de potencia.

El doble abandono representó un duro golpe para el equipo, que perdió la posibilidad de sumar puntos en una competencia que estuvo marcada por las dificultades técnicas y las exigencias del circuito.

Los inconvenientes mecánicos se sumaron al accidente de Bottas y a las diferentes decisiones estratégicas que condicionaron el desarrollo del Gran Premio.

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Una nueva era comienza en la Fórmula 1

La consagración de Kimi Antonelli representa uno de los hitos más importantes de la temporada 2026. El italiano logró transformar su talento y regularidad en un campeonato mundial, convirtiéndose en el nuevo referente de la categoría y en el piloto más joven en alcanzar la cima del automovilismo.

Su título también marca un nuevo capítulo para Mercedes, que vuelve a celebrar una corona mundial de pilotos con una de las mayores promesas del deporte motor.

El Gran Premio de México quedará registrado como el escenario de una consagración histórica, en una jornada que combinó emoción, incidentes, decisiones estratégicas y la confirmación de un nuevo campeón mundial.