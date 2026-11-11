Izzon Galea gana medalla de bronce para Colombia en los Juegos Olímpicos de la Juventud // Tomado de COC

Colombia continúa sumando alegrías en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. Esta vez, el protagonista fue Izzon Galea, quien consiguió la medalla de bronce en el boxeo, categoría de los 50 kilogramos, tras alcanzar las semifinales de la competencia. El deportista nacional no pudo avanzar a la disputa por el oro, pero aseguró un lugar en el podio y le entregó una nueva presea a la delegación colombiana.

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El camino de Galea hacia las semifinales comenzó con una victoria frente al rumano Ionut Madalin en los cuartos de final. El colombiano se impuso por decisión unánime de los jueces (5-0), resultado que le permitió ubicarse entre los cuatro mejores de su división y asegurar, como mínimo, la medalla de bronce.

Una semifinal que terminó en bronce

En la instancia semifinal, el colombiano se enfrentó al representante de India, Ambekar Lairenlakpam, en un combate que definía uno de los cupos para la gran final. Pese a su esfuerzo sobre el cuadrilátero, Galea perdió por decisión unánime (5-0), por lo que su rival consiguió el tiquete para disputar la medalla de oro.

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La decisión de los jueces dejó puntuaciones individuales ajustadas, pues cuatro de los cinco le dieron al boxeador indio una ventaja de apenas un punto en sus tarjetas. Sin embargo, el colombiano no logró revertir el resultado y terminó su participación con una valiosa medalla de bronce.

Colombia sigue sumando medallas en Dakar

La presea de Izzon Galea representa la séptima medalla para Colombia en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2026, que se disputan en Senegal. Además, se convirtió en el primer deportista nacional en subir al podio en la disciplina del boxeo durante esta edición.

La delegación colombiana ya había celebrado el oro de Ilsa Mayerlin Córdoba en lanzamiento de jabalina; las medallas de plata de Emanuel Otálvaro en tenis de mesa y Dilan Graciano en lanzamiento de jabalina; y los bronces de Alejandro Gutiérrez en equitación, Valery Rubio en lucha de playa y Michell Gómez en los 400 metros vallas.

De esta manera, Galea se suma a la destacada participación de Colombia en Dakar, donde la nueva generación de deportistas nacionales continúa consiguiendo resultados importantes en el escenario internacional.