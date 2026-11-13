Luis Díaz y Christian González se encontraron en Alemania: intercambio colombiano en Múnich

Dos deportistas colombianos que brillan en disciplinas diferentes protagonizaron un encuentro especial en Alemania. Luis Díaz y Christian González coincidieron en las instalaciones del Bayern Múnich, en una visita que reunió al fútbol y al fútbol americano en la ciudad de Múnich.

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El encuentro se produjo en medio de la preparación de los New England Patriots para enfrentar a los Detroit Lions, en el partido correspondiente a la semana 10 de la temporada regular de la NFL. El equipo de Nueva Inglaterra eligió las instalaciones de la Säbener Straße, centro habitual de entrenamiento del conjunto bávaro, para realizar sus prácticas antes del compromiso del domingo 15 de noviembre.

González, esquinero de los Patriots y jugador de ascendencia colombiana, tuvo la oportunidad de compartir con el delantero guajiro y otros futbolistas del Bayern, entre ellos Ismael Saibari y Serge Gnabry. Las imágenes del encuentro fueron difundidas en redes sociales y mostraron a los deportistas intercambiando camisetas, en una muestra de cercanía entre las dos instituciones.

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Luis Díaz y Christian González ya habían tenido un acercamiento

No es la primera vez que los dos colombianos protagonizan un gesto de reconocimiento mutuo. En febrero de este año, antes del Super Bowl LX, Luis Díaz le envió un mensaje de apoyo a su compatriota y le obsequió una camiseta del Bayern Múnich con el número 14.

En aquella oportunidad, González agradeció el detalle y destacó el gesto del atacante colombiano. Ahora, meses después, ambos pudieron encontrarse personalmente en Alemania, aprovechando la visita de los Patriots a la ciudad.

¿Cuándo juegan los Patriots contra los Lions en Alemania?

Los New England Patriots se enfrentarán a los Detroit Lions este domingo 15 de noviembre en el Allianz Arena de Múnich, escenario que habitualmente recibe los partidos del Bayern Múnich.

El compromiso, correspondiente a la semana 10 de la NFL, está programado para las 3:30 p. m. (hora local) y convertirá al estadio bávaro en escenario de una nueva jornada internacional del fútbol americano.