Mayerlín Córdoba le da a Colombia la primera medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud

Mayerlín Córdoba, ganadora de una medalla de oro en Dakar 2026 / COC.

La antioqueña Mayerlín Córdoba conquistó la primera medalla de oro para la delegación de Colombia en los Juegos Olímpicos de la Juventud, los cuales se llevan a cabo actualmente en Dakar, Senegal.

Mayerlín, de 17 años, logró imponerse en la prueba de lanzamiento de jabalina, colgándose el oro con un lanzamiento de 57.62 metros, su mejor marca personal.

La colombiana superó a la uzbeka Parizoda Talabova, cuya marca fue de 54.68 metros, y a la letona Eliza Ligere, con un registro de 52 metros. Ambas deportistas fueron plata y bronce en la competencia, respectivamente.

Así fue el lanzamiento de Mayerlín Córdoba

Esta es la cuarta medalla que la delegación nacional, compuesta por 22 deportistas, 12 hombres y 10 mujeres, alcanza en la presente edición de las justas deportivas.

Además de Mayerlín Córdoba, Emanuel Otálvaro había alcanzado una medalla de plata en el tenis de mesa individual; Alejandro Gutiérrez ganó una medalla de bronce en la hípica; mientras que Valery Rubio sumó otro bronce en la lucha playa 45kg.

Ilsa Mayerlin Córdoba nació en el corregimiento de Currulao, en el Distrito de Turbo, región del Uraba antioqueño en el año 2009.

Novena medalla de oro en la historia

La medalla de oro de Mayerlín Córdoba conseguida en Dakar 2026 es el noveno metal dorado que consigue Colombia en unos Juegos Olímpicos de la Juventud. En Singapur 2010 conquistó dos oros; en Nankín 2014 acalnzó uno; mientras que en Buenos Aires 2018 celebró cinco oros.

En total, Colombia ha ganado 24 medallas en la historia de los Juegos Olímpicos de la Juventud, registrando 9 medallas de oro, 7 medallas de plata y 8 medallas de bronce.