Copa Sudamericana: horarios confirmados para la final entre Boca Juniors y Atlético Mineiro

La final de la Copa Sudamericana 2026 ya tiene horario definido. Boca Juniors y Atlético Mineiro se enfrentarán el próximo 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla , en un compromiso que reunirá a dos de las hinchadas más importantes del continente y que tendrá a Colombia como escenario de una de las citas más esperadas del fútbol sudamericano.

A pocas semanas del encuentro, la Conmebol anunció una modificación en la programación del partido. El duelo, que inicialmente estaba previsto para las 5:00 p. m., se disputará finalmente a las 5:30 p. m., hora colombiana, y a las 7:30 p. m. en Argentina.

La decisión llega en medio de la expectativa por la llegada de miles de aficionados argentinos y brasileños a la capital del Atlántico, así como de las dificultades que representa disputar un encuentro de esta magnitud en las condiciones climáticas de Barranquilla.

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¿A qué hora se jugará la final de la Copa Sudamericana?

El cambio de horario representa una modificación de una hora respecto a la programación inicial y permitirá que el compromiso comience cuando las condiciones de temperatura sean menos exigentes que durante la tarde.

Estos son los datos confirmados para la final:

Partido: Boca Juniors vs. Atlético Mineiro.

Fecha: sábado 21 de noviembre de 2026.

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla.

Hora en Colombia: 5:30 p. m.

Hora en Argentina: 7:30 p. m.

La modificación ha generado comentarios en la prensa argentina, donde se ha destacado que el ajuste puede representar un beneficio tanto para los futbolistas como para los aficionados que asistirán al estadio.

Aunque el encuentro comenzará todavía con temperaturas elevadas, el retraso permitirá reducir parte de la exposición al sol y evitar las condiciones más críticas que suelen presentarse durante las primeras horas de la tarde en Barranquilla.

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El calor de Barranquilla, un factor en la programación

El clima de la capital del Atlántico será uno de los aspectos a tener en cuenta durante la final. La combinación de temperaturas altas, humedad y radiación solar puede generar una sensación térmica considerablemente superior a la temperatura ambiente.

En el estadio Metropolitano, el calor acumulado en las tribunas y las superficies de concreto puede aumentar la percepción de bochorno, especialmente cuando hay poca circulación de viento.

Durante las horas centrales del día, las temperaturas pueden alcanzar entre 32 °C y 35 °C, mientras que la sensación térmica puede superar los 40 °C en jornadas especialmente calurosas.

Con el paso de las horas, el ambiente comienza a refrescarse, aunque la humedad continúa siendo elevada. Por eso, el horario de las 6:00 p. m. representa una alternativa menos exigente frente a la programación inicial.

Así suelen variar las condiciones climáticas en Barranquilla

Franja horaria Temperatura aproximada Sensación térmica

Mañana 26 °C - 30 °C 32 °C - 38 °C

Mediodía y primeras horas de la tarde 32 °C - 35 °C 40 °C - 48 °C

4:00 p. m. - 6:00 p. m. 29 °C - 30 °C 36 °C - 42 °C

7:00 p. m. en adelante 26 °C - 28 °C 31 °C - 35 °C

Estas cifras corresponden a condiciones habituales y pueden variar según el día. La humedad, la presencia de brisa y la exposición directa al sol son factores determinantes en la sensación térmica.

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¿Cómo va la venta de boletería para la final?

La expectativa por el partido también se ha reflejado en la comercialización de las entradas. Las primeras etapas de venta registraron una alta demanda y las localidades disponibles se agotaron en poco tiempo.

La organización estableció diferentes fases para la adquisición de los boletos, con una primera etapa dirigida a colombianos residentes en el país y una segunda habilitada para el público general.

De acuerdo con la información difundida sobre el proceso, las entradas de las primeras fases se agotaron en cuestión de minutos, mientras que miles de aficionados reportaron dificultades para ingresar a la fila virtual de la plataforma oficial.

Resumen de las etapas de venta

Primera etapa — 28 de octubre: venta exclusiva para colombianos residentes en Colombia, correspondiente a la categoría 2. Las entradas se agotaron en pocos minutos.

— 28 de octubre: venta exclusiva para colombianos residentes en Colombia, correspondiente a la categoría 2. Las entradas se agotaron en pocos minutos. Segunda etapa — 30 de octubre: habilitada para el público general, con localidades de categorías 1 y 2. La disponibilidad volvió a agotarse en menos de una hora.

— 30 de octubre: habilitada para el público general, con localidades de categorías 1 y 2. La disponibilidad volvió a agotarse en menos de una hora. Tercera etapa — pendiente: las entradas de categoría 3 serán gestionadas directamente por Boca Juniors y Atlético Mineiro para sus respectivas hinchadas.

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Precios oficiales de referencia

Categoría Ubicación o público Precio

Categoría 1 Público general USD 250

Categoría 2 Público general USD 180

Categoría 3 Hinchas de los finalistas USD 90

La distribución de las tribunas también está definida: el sector norte del Metropolitano estará destinado a los seguidores de Boca Juniors, mientras que la zona sur recibirá a los aficionados de Atlético Mineiro.

Cada equipo contará con 12.000 entradas populares para sus hinchas, aunque la fecha de habilitación de esta última fase todavía está pendiente de confirmación.

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Barranquilla se prepara para recibir a las hinchadas

La final de la Copa Sudamericana representa un importante movimiento deportivo y turístico para Barranquilla. Desde que ambos equipos aseguraron su clasificación, ha aumentado el interés por los tiquetes aéreos y las reservas de hospedaje en la ciudad.

La llegada de aficionados desde Argentina y Brasil también plantea retos logísticos, debido a la disponibilidad limitada de vuelos directos desde algunos destinos.

Con el horario confirmado, la boletería avanzando hacia sus últimas etapas y la expectativa por las condiciones climáticas, Barranquilla se prepara para recibir una final que promete convocar a miles de seguidores y convertir al Metropolitano en el centro de atención del fútbol sudamericano el próximo 21 de noviembre.