David Alonso terminó en la cuarta posición del Gran Premio de Portugal de Moto2 este domingo 22 de noviembre, disputado en el circuito de Portimão. El piloto colombiano sumó 13 unidades y se mantiene en el quinto lugar de la clasificación general, cuando solamente resta una carrera para finalizar la temporada 2026.

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La competencia tuvo como ganador al español Daniel Muñoz, quien consiguió su primera victoria en la categoría. Alonso López terminó segundo y Senna Agius completó el podio. El colombiano cruzó la meta en la cuarta posición, mientras que su compañero de equipo, Daniel Holgado, fue sexto.

La carrera estuvo marcada por un accidente múltiple que obligó a detener la competencia con bandera roja. En el incidente estuvieron involucrados Filip Salač, Zonta van den Goorbergh, Celestino Vietti y el líder del campeonato, Manuel González, quien no pudo tomar la salida de la reanudación.

Así quedó el top 10 de la clasificación general de Moto2:

1. Manuel González – 286,5 puntos.

2. Izan Guevara – 282 puntos.

3. Iván Ortolá – 230,5 puntos.

4. Daniel Holgado – 225 puntos.

5. David Alonso – 217 puntos.

6. Senna Agius – 191 puntos.

7. Filip Salač – 162 puntos.

8. Alonso López – 154,5 puntos.

9. Celestino Vietti – 146 puntos.

10. Daniel Muñoz – 122 puntos.

La temporada llegará a su definición el próximo fin de semana, con el Gran Premio de Valencia. Allí se conocerá al campeón de Moto2 y también se resolverá la disputa por el tercer lugar, en la que Iván Ortolá, Daniel Holgado y David Alonso buscarán cerrar el año de la mejor manera.