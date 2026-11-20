Sebastián Montoya ya definió su futuro para la temporada 2027 de la Fórmula 2. El piloto colombiano fue confirmado como nuevo integrante de una escudería francesa, que anunció su incorporación este viernes 20 de noviembre a través de sus redes sociales, en una publicación en colaboración con el propio corredor.

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El anuncio marca el inicio de una nueva etapa para Montoya, quien dejará Prema Racing después de dos temporadas en la categoría. En 2027 afrontará su tercer año en la antesala de la Fórmula 1, con el objetivo de dar un paso adelante y luchar por mejores resultados.

“Estoy muy emocionado por la oportunidad de unirme a DAMS para la temporada 2027 de Fórmula 2. Es un equipo con mucha historia y una gran ambición por formar grandes pilotos y ganar carreras”, expresó el colombiano tras confirmarse su llegada.

Por su parte, Charles Pic, propietario de la escudería, le dio la bienvenida y destacó la experiencia que ha adquirido en la categoría. “Ha adquirido una valiosa experiencia en la Fórmula 2 y ha demostrado un gran potencial. Esperamos trabajar juntos y luchar por buenos resultados la próxima temporada”, señaló.

Así ha sido el paso de Sebastián Montoya por la Fórmula 2

Montoya debutó en la Fórmula 2 en 2025 con Prema Racing y terminó aquella campaña en la duodécima posición del campeonato, con tres podios. Sin embargo, su segundo año presentó mayores dificultades en cuanto a resultados, por lo que el cambio de escudería representa una nueva oportunidad para continuar su crecimiento deportivo.

De esta manera, el colombiano comenzará una nueva etapa en 2027, con el desafío de consolidarse en la categoría y acercarse a su objetivo de seguir avanzando en el automovilismo internacional.