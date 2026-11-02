Yeison López ganó medallas de plata y oro en el Mundial de Levantamiento de Pesas 2026

Yeison López ganó dos medallas en el Mundial de Levantamiento de Pesas que se disputa en Ningbo, China. El ganador de la presea de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024, llegó a esta competencia con la intención de retener el título logrado en 2025 en Førde, Noruega, pero no pudo lograr tal objetivo.

López, oro en el arranque

En la prueba del arranque, López primero falló el intento de levantar 175 kilógramos. Posteriormente logró este peso y cerró con 178 kilógramos, con un levantamiento positivo que lo llevó a quedarse con la medalla de oro en esta modalidad y establecer récord del mundo.

López llegó a la prueba del envión (acumulado) en el primer puesto y empezó de manera positiva logrando levantar 205 kilogramos. Posteriormente subió el listón a 209 kg de manera correcta y estaba en un kilo por kilo con el egipcio Elsayed Abdelrahman buscando el oro en el total.

En el último intento, primero fue el egipcio el que logró levantar 213 kg y, sumado con el arranque en el que logró 177, se estableció con un acumulado de 390 kg, obteniendo así el récord mundial.

La medalla de oro para Abdelrahman se confirmó cuando Yeison López no pudo levantar los 213 kg del último intento, por lo que el colombiano terminó obteniendo la medalla de plata con 387 kg. El colombiano mejoró así su registro que era de 383 kg, pero no pudo quedarse con el primer puesto.

Colombiano conquista el bronce en el Mundial de Levantamiento de Pesas

Las medallas de Colombia en el Mundial de Pesas 2026

- Hugo Fernando Montes 75 kg (Masculino) Arranque Bronce 158 kg

- Karen Tatiana Mosquera 61 kg (Femenino) Arranque Plata 111 kg

- Yeison López 89 kg / 85 kg (Masculino) Arranque Oro 178 kg (Récord Mundial)

- Yeison López 89 kg / 85 kg (Masculino) Envión / Total (387 kg en total) Plata 209 kg en envión



