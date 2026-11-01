Boca Juniors se quedó con el Superclásico ante River Plate en un partido de alta intensidad

Boca Juniors se quedó con una nueva edición del Superclásico argentino tras vencer 1-0 a River Plate en un encuentro marcado por la intensidad, las faltas y las expulsiones. El equipo xeneize aprovechó la superioridad numérica desde los primeros minutos y encontró en Lautaro Di Lollo al autor del único gol de la tarde, en un compromiso que tuvo momentos de tensión y que terminó con el conjunto visitante jugando con nueve hombres.

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Desde el comienzo, el partido estuvo condicionado por una acción que cambió el desarrollo del encuentro. Apenas al minuto 10, Lucas Martínez Quarta fue expulsado tras cometer una falta sobre el último hombre de Boca Juniors, dejando a River Plate con diez jugadores cuando todavía quedaba prácticamente todo el compromiso por disputarse.

La temprana expulsión obligó al equipo dirigido por Leonardo Ponzio a reorganizarse sobre el terreno de juego y a modificar sus planteamientos para intentar contener los ataques del conjunto local. Boca, por su parte, comenzó a aprovechar los espacios y a buscar la manera de romper el orden defensivo de su rival.

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Di Lollo abrió el marcador para Boca

La ventaja para el conjunto xeneize llegó al minuto 27, cuando Sebastián Villa apareció para asistir a Lautaro Di Lollo, quien conectó un cabezazo que terminó en el fondo de la red. De esta manera, Boca Juniors encontró el 1-0 y comenzó a encaminar una victoria que tendría que defender durante el resto del encuentro.

El gol representó un golpe importante para River Plate, que ya tenía la dificultad de jugar con un hombre menos y ahora debía buscar la manera de reaccionar ante la desventaja en el marcador. Sin embargo, el equipo visitante tuvo dificultades para generar opciones claras de ataque y terminó concentrando buena parte de sus esfuerzos en mantener el orden defensivo.

Boca Juniors, consciente de la situación de su rival, intentó administrar la ventaja y aprovechar la superioridad numérica para controlar el desarrollo del compromiso. Aunque el marcador se mantuvo sin modificaciones durante buena parte del segundo tiempo, el encuentro continuó disputándose con intensidad y varias acciones que elevaron la tensión entre ambos equipos.

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River terminó con nueve jugadores

El momento de mayor tensión llegó al minuto 79, cuando Gonzalo Montiel fue expulsado tras una fuerte entrada sobre Alan Velasco. La decisión arbitral dejó a River Plate con nueve jugadores en el campo y complicó aún más las posibilidades del equipo de buscar el empate en los minutos finales.

Con dos hombres menos, el conjunto millonario tuvo que afrontar el cierre del partido en una situación adversa, mientras Boca Juniors buscaba asegurar la ventaja y evitar cualquier sorpresa en los últimos instantes.

Finalmente, el marcador no volvió a moverse y Boca Juniors celebró una victoria por 1-0 ante su máximo rival. El gol de Lautaro Di Lollo fue suficiente para definir el Superclásico, en una jornada en la que las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel terminaron siendo determinantes para el desarrollo del encuentro.

El triunfo le permitió al Xeneize quedarse con uno de los compromisos más importantes del fútbol argentino y con la clasificación directa a la próxima Copa Libertadores, en un partido en el que la intensidad y las decisiones arbitrales marcaron el rumbo desde los primeros minutos hasta el pitazo final.