Lando Norris gana el GP de Brasil: Verstappen protagoniza una remontada y Mercedes es campeón

Lando Norris se quedó con la victoria en el Gran Premio de São Paulo de la Fórmula 1 2026. El piloto de McLaren dominó la carrera disputada en el circuito de Interlagos, en Brasil, y confirmó el buen rendimiento que había mostrado desde la clasificación, en la que consiguió la pole position.

El británico tuvo que afrontar una salida complicada, en la que perdió momentáneamente el liderato ante Andrea Kimi Antonelli y Liam Lawson. Sin embargo, logró recuperar la primera posición y, con el paso de las vueltas, construyó una ventaja considerable sobre sus perseguidores. Finalmente, cruzó la meta con un tiempo de 1:35:23.504, superando por 14.602 segundos a su escolta.

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Uno de los grandes protagonistas de la jornada fue Max Verstappen. El neerlandés tuvo que comenzar desde la casilla 21 después de una clasificación complicada, pero protagonizó una destacada remontada bajo condiciones climáticas cambiantes. El piloto de Red Bull fue superando rivales hasta quedarse con el segundo lugar del podio, mientras que su compañero Isack Hadjar completó el tercer puesto.

La lluvia también tuvo un papel determinante en el desarrollo de la competencia. Las precipitaciones intermitentes condicionaron las estrategias de los equipos y, en la vuelta 62, el incremento de la intensidad obligó a los pilotos a ingresar a boxes para montar neumáticos intermedios, en una fase decisiva de la carrera.

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Mercedes celebra el título de constructores

Más allá de los resultados individuales, Mercedes tuvo motivos para celebrar en Interlagos. Con George Russell en la cuarta posición y Kimi Antonelli en la quinta, la escudería consiguió los puntos necesarios para asegurar matemáticamente el Campeonato Mundial de Constructores de la temporada 2026.

Por su parte, Oscar Piastri terminó sexto, seguido por Charles Leclerc y Liam Lawson. Lewis Hamilton fue noveno y Nico Hülkenberg completó los diez primeros lugares.

La carrera también dejó el abandono de Lance Stroll en la vuelta 30, mientras que Valtteri Bottas no pudo tomar la salida.

Clasificación final del Gran Premio de Brasil 2026:

Lando Norris (McLaren). Max Verstappen (Red Bull). Isack Hadjar (Red Bull). George Russell (Mercedes). Kimi Antonelli (Mercedes). Oscar Piastri (McLaren). Charles Leclerc (Ferrari). Liam Lawson (Racing Bulls). Lewis Hamilton (Ferrari). Nico Hülkenberg (Audi).

Con este resultado, Norris se llevó los 25 puntos de la victoria, Verstappen sumó 18 unidades y Hadjar consiguió 15. Mercedes, entretanto, celebró la conquista del campeonato de constructores en una jornada en la que la lluvia, las estrategias y la remontada del neerlandés fueron protagonistas.