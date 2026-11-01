David Alonso puso a sonar el himno de Colombia en el GP de Malasia: así fue su victoria en Moto2

¡David Alonso entonó nuevamente el himno de Colombia en Moto2! El nacido en Madrid, España, pero que eligió correr para el país en homenaje a su mamá, se quedó con la victoria en el GP de Malasia en el que partió desde la cuarta ubicación, logrando así su segundo triunfo en el 2026.

El piloto de 20 años venía de sufrir un accidente en el GP de Tailandia que lo llevó a perder momentáneamente el conocimiento. En la recta inicial logró ponerse en el tercer puesto y en la segunda vuelta superó a Albert Piqueras para quedar segundo, como escolta de Daniel Holgado, su compañero de equipo y con el que no tiene buena relación.

Alonso superó a Holgado en la sexta vuelta de las 17 pactadas y se adueñó del primer lugar desde entonces. No hubo contraataque de parte del español y el colombiano terminó cruzando la línea de meta sin mayor inconveniente, aunque tuvo un leve sangrado de nariz al comienzo de la jornada.

“No estoy acostumbrado a este tipo de carreras, pero al final hemos podido mantener la presión y conseguir la victoria. Hoy me ha pasado de todo. Ya en la parrilla de salida me ha empezado a sangrar la nariz, es algo que me suele ocurrir cuando hay cambios de temperatura, pero no sabía cuándo iba a parar”, dijo al terminar la jornada.

David Alonso puso el himno de Colombia en lo más alto

Este fue el tercer triunfo de Alonso en la segunda categoría del motociclismo, desde que llegó en 2025 para defender los colores del Aspar Team. Ese año ganó el GP de Hungría, aunque terminó en el noveno puesto de la temporada. El otro triunfo lo consiguió este año, cuando se impuso en el Gran Premio de Países Bajos.

Con su victoria de este domingo, ascendió a la cuarta posición del Mundial de Moto2, desplazando a su compañero Daniel Holgado. Alonso quedó con 191 puntos, a solo 8.5 unidades de la tercera ubicación, que ocupa el español Iván Ortola.

Alonso ascenderá el próximo año a la máxima categoría del motociclismo para correr con el LCR Team de Honda, el equipo sátelite de la escudería más laureada de este deporte.