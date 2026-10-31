Premier League 2026: tabla de posiciones tras la derrota del Manchester City y victoria del Chelsea

Este sábado 31 de octubre se dio inicio a la novena fecha de la Premier League. Tras la participación de algunos clubes en la Carabao Cup, la jornada finalizará el próximo lunes 2 de noviembre.

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A continuación los resultados de los partidos de la fecha 9 de la competición inglesa:

Chelsea 2 - 0 Manchester United

El conjunto dirigido por Xabi Alonso consiguió sus tres puntos en cómo local. Morgan Rogers abrió el marcador al minuto 50´tras una jugada individual desde el medio campo. El argentino Lisandro Martínez salió expulsado tras provocar un penalti, el cual anota Cole Palmer desde los doce pasos. Los Red Devils suman 1 punto en sus últimos 4 partidos del certamen inglés.

Manchester City 0 - 1 Brighton & Hove Albion

Las Gaviotas dieron la sorpresa en su visita al Etihad Stadium con una única anotación de Yasin Ayari en el minuto 11´. El pasado 28 de octubre, ambos equipos ya se habían enfrentado por los octavos de final de la Carabao Cup, el encuentro terminó a favor del City que logró su paso a cuartos tras la tanda de penaltis posterior a el empate 2-2 en los 90´minutos del juego. Con esta derrota, los dirigidos por Enzo Maresca suman 2 derrotas al hilo.

Hull City 2 - 2 Ipswich

El conjunto visitante abrió el marcador con Florentino al minuto 22´. Sin embargo, el Hull City volteó el marcador con goles de Tim Iroegbunam al 58´y Oliver McBurnie al 68´. El paraguayo Julio Enciso al minuto 74´con una jugada individual y un disparo desde fuera del área.

Coventry City 3 - 1 Sunderland

En un partido de los recién ascendidos a la primera división. El Coventryse fue al descanso con goles de Sakamoto al 17´y Awoniyi al 37´. Jack Rudoni anotó el tercer tanto de los dirigidos por Frank Lampard. Sin embargo, Enzo Le Fée descontó desde los doce pasos. El Coventry registra 3 victorias en 5 partidos.

Brentford 2 - 0 Nottingham Forest

El serbio Nikola Milenkovic anotó en propia puerta y le dio la victoria parcial al conjunto local. El brasileño Igor Thiago anotó el tanto de la sentencia al minuto 76´. Con esta derrota, el conjunto de Daniel Muñoz ocupa puestos de descenso.

Bournemouth 2 - 0 Leeds

El brasileño Evanilson abrió el marcador en el minuto 31´. En el tiempo de adición, el marroquí Amine Adli anotó en el último minuto de la adición.

Tottenham 2 - 0 Crystal Palace

El conjunto de Roberto De Zerbi empieza a retomar ritmo. Archie Gray anotó el primero de los Spurs al minuto 25´ y se fue al descanso con la ventaja. El holandés Jan Paul Van Hecke consiguió el segundo tanto de cabeza en el minuto 73´. Jean-Philippe Mateta salió expulsado al minuto 13.

Aston Villa 1 - 1 Fulham

El senegalés Nicolas Jackson anotó al minuto 39´con asistencia de Johan Manzambi. El portero japonés Zion Susuki anotó en propia meta.

Otros partidos de la fecha 9 de Premier League

Domingo 1 de noviembre

- Liverpool vs Arsenal - 11:30 AM