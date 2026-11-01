Liga Española 2026: tabla de posiciones tras goleadas del Barcelona y Real Madrid

Este sábado 31 de octubre se dio inicio a la fecha 11 de la Liga Española. El partido entre el Deportivo la Coruña y el Osasuna cerrará la jornada este Lunes 2 de noviembre.

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A continuación los resultados de los partidos de la fecha 9 de la competición inglesa:

Levante 0 - 2 Atlético de Madrid

El plantel de Diego Simeone se llevó tres puntos en su visita al Estadio Ciudad de Valencia con anotaciones de Alejandro Grimaldo abrió la ventaja en la primera mitad y posteriormente, Giuliano Simeone sentenció el partido al minuto 62´. El conjunto Madrileño posee cinco victorias en sus últimos cinco partidos.

Rayo Vallecano 3 - 0 Celta de Vigo

Con gol de Unai López al minuto 73´ y doblete de Jorge de Frutos al 36 y al 55´. El conjunto madrileño consiguió la victoria sobre los Celestes.

Real Betis 2 - 1 Málaga

El equipo del Cucho Hernández y Nelson Deossa consiguió anotar sus dos goles en la primera mitad. Marc Bartra y Pablo Fornals fueron los responsables de anotar para los verdiblancos. Adrián Niño anotó el tanto del descuento.

FC Barcelona 6 - 1 Deportivo Alavés

Los Culés golearon con goles de Fermín López, Anthony Gordon. Lamine Yamal y Raphinha anotaron por duplicado. El exdelantero del Real Madrid, el dominicano Mariano Díaz anotó el tanto del conjunto visitante.

Domingo 1 de noviembre

Getafe 3 - 1 Sevilla

El conjunto local le dio la vuelta tras irse el descanso perdiendo por la mínima con gol de Kike Salas al minuto 19´. El turco Enes Ünal abrió el marcador para el Getafe al minuto 68´, Martín Satriano anotó el tanto de la ventaja al 73´. Finalmente. Orel Mangala sentenció en el minuto 90´+4. El mediocampista del Sevilla, Manu Bueno fue expulsado en los minutos finales del encuentro.

Racing de Santander 0 - 3 Real Madrid

Los goles de este encuentro llegaron en el primer tiempo. Kylian Mbappé anotó desde los doce pasos en el minuto 11´. Jude Bellingham anotó diez minutos después con en una jugada individual. Por último, Yan Diomandé anotó un gol desde fuera del área tras rebote proveniente de un tiro de esquina.

Elche 0 - 0 Valencia

Los Franjiverdes se encuentran en la pausa del medio tiempo frente al Valencia. En lo que ha transcurrido del partido, ninguno de los equipos han podido sacarse la ventaja.

Próximos partidos de la jornada 11 de la Liga española

Athletic Bilbao vs Real Sociedad / domingo 1 de noviembre / 3:00 PM hora colombiana

Deportivo la Coruña / Lunes 2 de noviembre / 3:00 PM hora colombiana