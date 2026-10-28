Precio y cotización del dólar en Venezuela HOY 28 de octubre de 2026

El dólar estadounidense es uno de los principales referentes económicos en Venezuela. Pese a que, el país mantiene como moneda oficial el bolívar, la divisa extranjera es utilizada de forma habitual, por lo que su comportamiento es monitoreado diariamente por diferentes sectores del país.

El Banco Central de Venezuela (BCV) publicó la cotización oficial del dólar para este miércoles 28 de octubre de 2026, una tasa que también sirve de referencia para calcular el costo de algunos trámites y servicios que se liquidan en moneda extranjera.

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Banco Venezuela

El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que la tasa oficial del dólar para este miércoles 28 de octubre se ubicará en 888,11 bolívares venezolanos (VES) por cada dólar.

Lo que frente al reporte del 27 de octubre de 2026 permite entender que el bolívar mantiene un movimiento decreciente frente al dólar estadounidense.

El BCV aparte de fijar la tasa oficial del dólar, menciona otras divisas internacionales, las cuales están establecidas de la siguiente manera para este martes:

Euro (EUR): 989,71 bolívares (VES).

bolívares (VES). Yuan chino (CNY): 133,22 bolívares (VES).

bolívares (VES). Lira turca (TRY): 17,83 bolívares (VES).

bolívares (VES). Rublo ruso (RUB): 11,02 bolívares (VES).

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Banco de Venezuela

El Banco Central de Venezuela (BCV) da a conocer las cotizaciones de compra y venta de la divisa en las principales entidades bancarias del país.

Las tasas reportadas por el BCV son las siguientes:

Banesco:

Compra: 956,16 // Venta: 966,73

Banco Mercantil:

Compra: 887,46 // Venta: 889,67

BBVA Provincial:

Compra: 886,23 // Venta: 887,35

R4:

Compra: 984,89 // Venta: 995,30

BanCaribe:

Compra: 991,02 // Venta: 1000,00

Otras instituciones:

Compra: 926,43 // Venta: 951,33

Estos valores ponderados corresponden a la información entregada por el Banco Central de Venezuela. Las cotizaciones pueden presentar variaciones dependiendo de la institución financiera y del tipo de operación que realice.

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Petróleo

El petróleo Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, se obtiene a partir de una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de yacimientos ubicados en el mar del Norte. Debido a sus características, es uno de los petróleos más utilizados.

Para este miércoles , el barril de Brent abrió con una cotización de 111,47 dólares, lo que representa una ganancia del 1,93% frente al cierre anterior. Durante el día se espera que logre un precio máximo de 111,77 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se ubicará en 107,87 dólares.

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Consulado

Los documentos necesarios para solicitar una visa en Colombia varían según el tipo de permiso que se desee obtener. En la actualidad, los ciudadanos extranjeros pueden acceder a tres tipos de visa:

Visa de visitantes (Tipo V): no otorga residencia y está destinada a estancias cortas o temporales en el país.

no otorga residencia y está destinada a estancias cortas o temporales en el país. Visa de migrante (Tipo M): dirigida a quienes deseen establecerse temporalmente en el país. Permite trabajar y tiene una vigencia máxima de tres años.

dirigida a quienes deseen establecerse temporalmente en el país. Permite trabajar y tiene una vigencia máxima de tres años. Visa de residencia (Tipo R): permite vivir de manera permanente en Colombia y otorga un permiso para trabajar sin restricciones.

Desde el 1 de junio de 2023, la Visa residencia (tipo R) también está disponible para las personas que acumulan cinco años o más con Permiso Especial de Permanencia (PEP) o Permiso por Protección Temporal (PPT).

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