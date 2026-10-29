Tres sospechosos por atentado en Dian, en la zona de frontera

Atentado con explosivos contra la DIAN en zona de frontera con Venezuela. / Foto: Cortesía comunidad.

Cúcuta

Investigadores de la Sijin y de Inteligencia de la Policía Metropolitana de Cúcuta avanzan en las investigaciones que se siguen para establecer quienes estarían detrás del atentado contra un puesto operativo de la Dian en el sector de El Escobal.

El hecho violento que se presentó el pasado martes en la mañana dejó ocho personas heridas, cuatro policías y cuatro civiles según el reporte de las autoridades sanitarias.

Los funcionarios de policía judicial han recopilado elementos en el lugar de la acción violenta, como también apoyos en cámaras de video para establecer la ruta de quien dejó los explosivos en una bolsa, como también testimonios importantes de personas residentes en el sector.

Así mismo peritos forenses han hecho lo propio para determinar el explosivo que fue utilizado en esa acción terrorista.

Por ahora, las autoridades intentan determinar la participación de tres personas que son consideradas como sospechosas.

Las autoridades no descartan que una célula urbana del Ejercito de Liberación Nacional ELN, este detrás de este hecho violento.