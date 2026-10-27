Delcy Rodríguez tras el regreso de Machado a Venezuela: pudo evitar hacer un show

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que solo por medio de la negociación se puede solucionar las tensiones sobre la región del Esequibo. (Foto: cortesía cancillería Venezuela)

La presidenta interina de Venezuela acusó a la líder opositora y premio Nobel de la Paz María Corina Machado de hacer un “show” con su regreso a Venezuela que incluyó un desplazamiento por carretera en el que fue acompañada por miles de partidarios.

“Podría evitarse el show, ahí están los aeropuertos”, dijo la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en declaraciones transmitidas por la televisión estatal.

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Machado apareció sorpresivamente el domingo en Barquisimeto (oeste) y emprendió un viaje de 400 kilómetros hacia Caracas que le tomó varias horas.

La opositora volvió al país tras diez meses de exilio y luego de la captura de Nicolás Maduro en un operativo militar de Estados Unidos en enero.

Su llegada tomó por sorpresa a sus partidarios que se volcaron a las calles en diferentes puntos de su trayecto para saludarla y pedir elecciones presidenciales tras la caída de Maduro.

“Yo creo que de verdad debe cesar la política como un show porque la política es algo muy serio”, insistió la presidenta interina, que gobierna bajo presión de Washington.

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El regreso de Machado ocurre en plenas negociaciones entre un sector de la oposición y el gobierno interino encabezado por Rodríguez de cara a una transición política.

La mandataria interina se refirió a la mesa de negociación como un espacio de diálogo abierto para todas las partes.

“Espero que el diálogo siga siendo un espacio para la participación política” y la “convivencia democrática” para todas las voces, dijo.

Sin embargo, también recriminó “que quienes le han hecho daño a Venezuela, que quienes pidieron sanciones, agresiones externas, tengan algo de remordimiento y arrepentimiento”.

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El gobierno chavista ha acusado a la oposición y en especial a Machado de encabezar la demanda de sanciones que Estados Unidos impuso contra Venezuela en la última década.