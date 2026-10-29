Arrullos Antioquia supera la meta de atención y alcanza a más de 48 mil participantes

Medellín, Antioquia

El programa Arrullos Antioquia alcanzó 48.868 participantes y superó en un 22 % la meta de 40.000 personas establecida en el Plan de Desarrollo departamental 2024-2027. La estrategia tiene presencia en 102 municipios, equivalentes al 82 % del territorio antioqueño.

Los resultados fueron presentados durante el Encuentro Departamental Arrullos Antioquia, realizado en Medellín, que reúne a cerca de 300 representantes de la Gobernación, las cajas de compensación familiar y las organizaciones aliadas que participan en la implementación del programa.

Actualmente, la estrategia acompaña a 26.571 niñas y niños menores de cinco años, 6.628 mujeres gestantes y 15.669 madres. El modelo incluye acompañamiento nutricional, orientación para la crianza, atención a la salud emocional y actividades educativas mediante el arte, el juego y la literatura.

Arrullos Antioquia ha entregado 236.555 paquetes alimentarios y realizado 68.474 seguimientos nutricionales

La iniciativa también prioriza a las familias en condiciones de vulnerabilidad. Según las cifras presentadas, el 64,8 % de los participantes se encuentra en situación de pobreza, mientras que el 46,3 % reside en centros poblados y zonas rurales.

La inversión conjunta reportada para el desarrollo de la estrategia supera los 208.094 millones de pesos. De ese monto, la Gobernación de Antioquia ha aportado 153.849 millones. Por su parte, las cajas de compensación familiar contribuyen a la ejecución del programa.

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Arrullos Antioquia es liderado por la primera dama del departamento, en articulación con la Unidad de Programas Sociales, la Secretaría de Salud e Inclusión Social, Comfama, Comfenalco Antioquia y los municipios participantes.

La estrategia continuará durante 2027, con el objetivo de mantener el acompañamiento a las familias desde la gestación y contribuir al bienestar de la primera infancia en el departamento.