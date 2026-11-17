Desde hoy martes 17 y hasta el domingo 22 de noviembre de 2026, Bogotá tendrá 18 actividades de protesta y expresión ciudadana, según la programación de la Secretaría Distrital de Gobierno. Se concentran sobre todo en las localidades de Chapinero, Teusaquillo y Santa Fe, aunque también habrá encuentros en Usme, Usaquén, La Candelaria y Fontibón. De momento, el sábado 21 no hay eventos registrados.

Martes, 17 de Noviembre

Plantones a las 5:00 a. m. en Usme, en el punto ARA Danubio, y a las 6:30 a. m. en Usaquén, en la calle 158 con carrera Séptima, este último en defensa de una educación digna. En la Universidad Pedagógica Nacional hay un acto por la memoria de Eduardo Loffsner Torres a las 9:00 a. m., y dos más a las 2:00 p. m.: “Si borran la memoria la volvemos a mostrar” y “Clase a la Calle”. La jornada cierra a las 5:00 p. m. con “Vamos al Paro Nacional”, en la estación Las Aguas.

Miércoles, 18 de noviembre

A las 9:00 a. m., una concentración en el Concejo de Bogotá, salón Comuneros, llevará el lema “El antisionismo no es antisemitismo”. A esa misma hora, la Pedagógica repetirá el encuentro sobre Loffsner, que también se hará el jueves y el viernes.

Jueves, 19 de noviembre

Será el día más intenso. A las 9:00 a. m. saldrá la marcha del Paro Nacional desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar. A las 10:00 a. m. partirá otra desde la Pedagógica, y a las 11:00 a. m. se reunirá “El Paro al Barrio” en el monumento al Almirante Padilla, sobre el Parkway. Media hora después, a las 11:30 a. m. frente a la Embajada de Israel, habrá una vigilia silenciosa por Palestina.

Viernes, 20 de noviembre

La Universidad Pedagógica tendrá un acto a las 2:00 p. m., y a las 7:00 p. m. un encuentro de mujeres en el Parque Fundacional de Fontibón reclamará entornos seguros.

Domingo, 22 de noviembre

A las 9:00 a. m., se hará la marcha nacional contra la impunidad, con salida desde el Club El Nogal y la Dirección de Sanidad del Ejército hacia la sede de la JEP. Luego, a las 10:00 a. m., el Parque de los Hippies recibirá a las “Bordadoras de futuros”, y a las 11:00 a. m., en la Calle 19 con carrera Cuarta, habrá un festival por la vida y la memoria con el lema “Dilan Cruz vive”.

¿Habrá afectaciones en Transmilenio?

Equipos de diálogo social y derechos humanos acompañarán las jornadas para que transcurran sin violencia. La administración advirtió que algunas rutas zonales y troncales de TransMilenio podrían verse alteradas, y recomendó planear los desplazamientos y consultar los cierres en el Portal Bogotá, pues los horarios y lugares pueden cambiar.