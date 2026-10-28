Diputado venezolano respalda propuesta de Trump sobre convertir a Venezuela en el estado 51 de EE.UU

Encuentro entre la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Foto: Cortesía @ConElMazoDando )

Frontera

En la frontera con Venezuela hay mucha expectativa por las recientes declaraciones de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, quien volvió a referirse a la idea de que Venezuela se convierta en el estado 51. “Hagámoslo el estado 51 y, en vez de un presidente, hacemos elecciones para tener un gobernador”.

Tras lo anterior, Juan Carlos Palencia, diputado de la Asamblea Nacional Venezolana manifestó su disposición de respaldar dicha iniciativa, argumentando que su país clama por un cambio político y económico.

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“Nosotros recibimos con beneplácito todo aquel apoyo que venga atraer prosperidad al pueblo de Venezuela, porque hemos estado sumergidos durante 27 años en la peor crisis económica, social y humanitaria que nunca, nunca la habían soñado”, dijo el líder político a Caracol Radio.

Diputado venezolano pide reactivar la economía del país

Palencia, durante la entrevista, recordó que su país necesita medidas urgentes para recuperar su sistema productivo y generar mejores condiciones económicas para el venezolano de a pie.

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“Vemos que este socialismo, que aún está alojado en Miraflores con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, su único beneficio de este socialismo mal llamado del siglo XXI fue repartir pobreza equitativamente, fue transformar, hicieron el milagro, transformar un país rico en un país pobre y generando una grave crisis humanitaria y un éxodo de más de ocho millones de venezolanos que fueron a los países vecinos”.

Recordó que Venezuela actualmente tiene uno de los salarios más bajos en la región, que ha contribuido en aumentar la pobreza del pueblo.

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¿Habría dependencia política?

Para Juan Carlos Palencia, esto se trata de momento en una propuesta, que debería pasar varios filtros, donde se escuche, principalmente, la voz del venezolano.

“Ciertamente tendrá que haber un referéndum para esto, pero estoy seguro que la gran mayoría prefiere estar al lado de los Estados Unidos que estar al lado de Cuba, que estar al lado de Rusia, que estar al lado de otros factores que han venido a saquear a Venezuela en lugar de traerle progreso”, dijo el dirigente político.

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“Nosotros apostamos plenamente al crecimiento, a que Venezuela ya deje de ser el país más oprimido del cono sur. Nosotros apostamos a que nuestras generaciones que se encuentran en el exilio, nuestros presos políticos que serían totalmente liberados, que nuestros hermanos que se encuentran en otras latitudes vuelvan nuevamente a Venezuela y vuelvan a ser el país grande, la cuna de Bolívar”.