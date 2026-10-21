Precio y cotización del dólar en Venezuela HOY 21 de octubre de 2026

El dólar estadounidense es un referente económico en Venezuela y la variación de su cotización influye directamente en el precio de algunos productos y elementos de consumo diario. Pese a que el país mantiene como moneda oficial el bolívar, la divisa estadounidense es utilizada de forma constante en transacciones comerciales y como referencia para determinar precios, por lo que su comportamiento es seguido de cerca por diferentes grupos del país.

Es por ello que el Banco Central de Venezuela (BCV) publicó la cotización oficial del dólar para este 21 de octubre de 2026, aspecto que es relevante para hacer seguimiento de la divisa y su crecimiento.

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Dólar hoy

El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que la tasa oficial del dólar para este miércoles 21 de octubre se ubicará en 883,39 bolívares venezolanos (VES) por cada dólar.

Lo que frente al reporte del 20 de octubre de 2026 permite entender que el bolívar mantiene un movimiento decreciente, en comparación con el dólar estadounidense.

Además de fijar la tasa oficial del dólar, la entidad menciona otras divisas internacionales, las cuales están establecidas de la siguiente manera para este martes:

Euro (EUR): 993,17 bolívares (VES).

bolívares (VES). Yuan chino (CNY): 132,29 bolívares (VES).

bolívares (VES). Lira turca (TRY): 17,82 bolívares (VES).

bolívares (VES). Rublo ruso (RUB): 10,71 bolívares (VES).

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Banco Central de Venezuela

La entidad da a conocer las cotizaciones de compra y venta de la divisa en las principales entidades bancarias del país.

Las tasas reportadas por el BCV son las siguientes:

Banco Mercantil:

Compra: 911,17 // Venta: 881,99

Banesco:

Compra: 900,67 // Venta: 968,95

BBVA Provincial:

Compra: 886,35 // Venta: 881,92

Bangente:

Compra: 881,06 // Venta: 885,60

Banco Exterior:

Compra: 999,96 // Venta: 964,23

Otras instituciones:

Compra: 923,88 // Venta: 935,12

Estas tasas corresponden a los valores ponderados publicados por el Banco Central de Venezuela. Las cotizaciones pueden presentar variaciones dependiendo de la institución financiera y del tipo de operación que realice.

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Petróleo Brent

El petróleo Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, se obtiene a partir de una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de yacimientos ubicados en el mar del Norte. Debido a sus características, es uno de los petróleos más utilizados para la producción de combustibles como gasolina, queroseno y diésel.

Para este miércoles, el barril de Brent abrió con una cotización de 108,29 dólares, lo que representa un decrecimiento del 0,45% frente al cierre anterior. Durante el día se espera que logre un precio máximo de 111,32 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se ubicará en 107,70 dólares.

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Consulado de Venezuela en Bogotá

Los documentos necesarios para solicitar una visa en Colombia varían según el tipo de permiso que se desee obtener. En la actualidad, los ciudadanos extranjeros pueden acceder a tres tipos de visa:

Visa de visitantes (Tipo V): no otorga residencia y está destinada a estancias cortas o temporales en el país.

no otorga residencia y está destinada a estancias cortas o temporales en el país. Visa de migrante (Tipo M): dirigida a quienes deseen establecerse temporalmente en el país. Permite trabajar y tiene una vigencia máxima de tres años.

dirigida a quienes deseen establecerse temporalmente en el país. Permite trabajar y tiene una vigencia máxima de tres años. Visa de residencia (Tipo R): permite vivir de manera permanente en Colombia y otorga un permiso para trabajar sin restricciones.

Desde el 1 de junio de 2023, la Visa residencia (Tipo R) también esta disponible para las personas que acumulan cinco años o más con Permiso Especial de Permanencia (PEP) o Permiso por Protección Temporal (PPT).

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