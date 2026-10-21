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Terpel S.A. se suma a Vamos Pa’lante con una donación de cinco becas por 64 millones de pesos

Kenneth Siefken, vicepresidente de Mercadeo en Terpel S.A, conversó con 6AM W sobre la apuesta de la compañía por brindar soluciones para que los estudiantes culminen sus estudios.

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Lina María Vega

Lina María Vega

Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

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