Veronica Alcocer negó haber transportado US$2,5 millones desde Venezuela y respondió a señalamientos

La exprimera dama Verónica Alcocer rompió el silencio sobre los señalamientos de su exasesora Eva Ferrer, quien la vinculó con presuntos movimientos de dinero y drogas en maletas desde Venezuela, además de señalarla de ser una mujer con gran poder en la contratación pública.

Alcocer negó todos los señalamientos en Noticias RCN y aseguró que va a acudir ante las autoridades con su defensa. De acuerdo con su versión, ella es la más interesada de que se esclarezcan los hechos.

Arrancó asegurando que el vinculo con Eva Ferrer era exclusivamente profesional y que no fueron amigas: explicó que la recibió en su casa durante varios meses por un proyecto profesional.

“La relación de Eva y mía era profesional. Esa relación arranca con la idea de que ella participara en la construcción de un empoderamiento de la mujer, visibilización de las mujeres en la sociedad. Y gracias a eso, a ese momento y a ese diálogo, es que ella resuelve venir a Colombia y yo la hospedo por varios meses en mi casa”, dijo.

Sobre el deterioro de esa relación, sostuvo que algunas personas se acercaron a ella con intereses personales: “Como muchísimas personas que se acercaban a mí, seguramente tenían intereses personales, tanto en negocios, contrataciones, qué sé yo. Y al no dárseles, por eso terminan enemistadas”, dijo,

¿Qué dijo frente al viaje a Venezuela?

Uno de los señalamientos más graves de Ferrer en contra de la exprimera tiene que ver con un viaje a Venezuela en enero de 2023. La exasesora aseguró que el empresario catalán Manel Grau le habría contado que Alcocer regresó de ese país con US$2,5 millones.

Frente a ese señalamiento, señaló: “Las primeras damas, por ser primeras damas, tenemos algunos privilegios, pero eso no implica que haya despilfarro del erario público, de que uno sea un hampón o de cómo se debía, de millonario, que si sea un apartamento en Estambul, que sí, con propiedades. Una cosa construida, fantasiosa, mentirosa”.

E insistió: “Yo voy a ir con mi defensa ante las autoridades para que se esclarezca este hecho, porque lo que me interesa a mí es que la gente conozca quién es Verónica José realmente”, dijo.

También explicó que los registros de sus desplazamientos permitirían contrastar su versión: “Fue un viaje de ida y vuelta. Tanto así fue que yo no llevé ni maletas (...) Yo llegué con mi cartera de mano, porque, como siempre, viajo ligera”. Según dijo, sostuvo que existen fotografías, videos y registros de la aeronave.

Ahora, señaló que el propósito del viaje era conocer el sistema orquestal venezolano para niños, para evaluar si podía implementarse nuevamente en Colombia,

Por otro lado, sobre su relación con Manuel Grau, Alcocer reconoció que es un amigo personal, pero que “ni Manuel ni nadie está autorizado para hablar en mi nombre”, para intervenir en la contratación pública.