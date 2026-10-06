Agenda colombo venezolana para la reactivación económica en frontera

Cúcuta

La mayor certidumbre en las relaciones entre Colombia y Venezuela y los avances del vecino país en su proceso de reapertura y reactivación económica, están transformando la relación económica entre los dos países.

Para capitalizar este nuevo impulso, la Cámara Colombo Venezolana y la Gobernación de Norte de Santander organizan para este 14 y 15 de octubre la cuarta versión del Gran Encuentro de la Frontera – Visión Nueva Frontera 2026.

Durante dos días, autoridades, empresarios, representantes gremiales y expertos de Colombia y Venezuela se reunirán en Cúcuta para analizar cómo convertir este nuevo escenario en oportunidades concretas de inversión, alianzas productivas y negocios a ambos lados de la frontera, que promuevan el desarrollo binacional.

Este evento será además la antesala de la primera Milagro Week, organizada por el Gobierno nacional, que convoca a inversionistas extranjeros, fondos y corporaciones internacionales, para impulsar sectores estratégicos.

El vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo Abondano, el nuevo embajador de Colombia en Venezuela, Jorge Jaller Jaramillo, y el embajador de Venezuela en Colombia, Ramón Orlando Maniglia, hacen parte de la lista de invitados especiales al Encuentro.

En la apertura participarán Felipe González, presidente de Acesco y de la Junta Directiva de la Cámara Colombo Venezolana; Luis Alberto Russián, presidente de la Junta Directiva de CAVECOL y el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, entre otras personalidades.

El encuentro llega en momentos en que el intercambio comercial entre los dos países vuelve a ganar dinamismo y las expectativas se estiman en $1.600 millones para todo 2026. Pero el desafío ya no está sólo en recuperar los flujos comerciales que existían antes del cierre de la frontera, sino construir una relación económica de mayor alcance.

“El nuevo escenario debe llevarnos a mirar más allá del comercio. Colombia y Venezuela tienen la oportunidad de desarrollar inversiones conjuntas, fortalecer cadenas de valor y aprovechar la complementariedad de sus economías”, aseguró Felipe González Garza, presidente de la junta directiva de la Cámara Colombo Venezolana.

Entre enero y julio de 2026, el comercio bilateral entre Colombia y Venezuela alcanzó los USD 745,24 millones, un 12,8 % más que en el mismo periodo de 2025. Este buen ritmo estuvo liderado por el comportamiento de las exportaciones colombianas, que llegaron a USD 683,97 millones y crecieron 13,9 %, pero también por la tracción que están mostrando las importaciones del vecino país, con un aumento del 2 %, alcanzando USD 65,26 millones.

El Gran Encuentro de la Frontera 2026 desarrollará durante dos días una agenda académica que incluye un primer un panel sobre “Perspectivas empresariales”, moderado por Luis Felipe Quintero, presidente ejecutivo de la Cámara Colombo Venezolana, con la participación de Felipe González, presidente de Acesco; Gonzalo Mendoza, de Sizuka y Nayib Neme Arango, presidente del Grupo A.

En la agenda del primer día están previstas las conferencias “Venezuela 2027: retos y oportunidades de inversión”, a cargo del reconocido analista venezolano Luis Vicente León, presidente de Datanálisis y otra sobre “Estado y perspectivas de la evaluación y clasificación de activos públicos”, a cargo de Luigi Pisella, comisionado presidencial de Venezuela para la evaluación y clasificación de activos del Estado.

A estas charlas magistrales se sumará un panel sobre pagos y financiamiento, con expertos como Carlos Ahumada, Ana Isabela Briceño y Marilú Carrillo del Banco Nacional de Crédito de Venezuela y José María Nogueroles, del banco Sofitasa.

El acceso y las condiciones para operar en el mercado venezolano también tendrán un espacio con Faustino Flamarique, de Lega Abogados, quien hablará del entorno para los negocios y el softlanding, mientras que Juan Domingo Alfonzo, de la firma Torres Plaz y Araujo, abordará las modalidades de sociedades, requisitos y licencias OFAC para empresas interesadas en establecerse o desarrollar operaciones en Venezuela.

El Gran Encuentro de la Frontera contará además con la mayor muestra comercial de la frontera, y espacios de relacionamiento empresarial.

La frontera como plataforma de negocios

El presidente ejecutivo de la Cámara Colombo Venezolana, Luis Felipe Quintero Suárez, aseguró que “con mejores condiciones para el intercambio y nuevas oportunidades derivadas de la reactivación económica venezolana, el reto ahora es avanzar hacia una relación más allá del comercio, enfocada en la inversión conjunta, las alianzas productivas; mayor integración de cadenas productivas y una estrategia que aproveche aquello que cada economía puede aportar a la otra”.

Los temas que hacen parte de la agenda académica del segundo día tendrán su foco en los mercados fronterizos, el consumo, la logística y el turismo. La jornada iniciará con un análisis sobre las tendencias del consumo en Venezuela, a cargo del experto venezolano por Alexander Cabrera, de Atenas Consultores; mientras que Carlos Delgado Marín, gerente de Taurel, hablará sobre: Importaciones en Venezuela, ¿motor de las exportaciones?

Para el segundo día está previsto el panel “Perspectivas empresariales en la frontera”, en el que participarán Maximiliano Vásquez, presidente del Consejo Editorial del diario La Nación y de Finepyme; Jonatan Beltrán, de Avimax; Isabela Ararat, de Cerámica Italia y Gipsy Pineda, presidenta de Fedecámaras Táchira. La moderación estará a cargo de Carlos Luna, presidente de Cavecol.

La logística y el transporte serán los temas analizados por la presidenta de Colfecar, Nidia Hernández; Guillermo Pupo, presidente de Transportes Sánchez Polo; Aurelio Cepeda, de Asotransven; María Claudia Pérez de Servitanza, Merco; y Álvaro Paz, de la Cámara de Transporte de Venezuela. El panel será moderado por Víctor Méndez, director de la Cámara Colombo Venezolana regional Cúcuta.

El turismo tendrá un espacio destacado, con la participación de Gustavo Adolfo Anzola Labrador, presidente de la Cámara de Turismo del Táchira y Sergio Hernando Castillo, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cúcuta.

El Gran Encuentro de la Frontera es organizado por la Cámara Colombo Venezolana y la Gobernación de Norte de Santander, con el apoyo de la Cámara de Comercio de Cúcuta y la Cámara Venezolano Colombiana, CAVECOL.