Minhacienda pide al Congreso aprobación de 1,2 billones para evitar apagón en Colombia

Durante el debate sobre la situación energética en el país, el ministro de Hacienda y Crédito Público Miguel Gómez habló ante el congreso de la necesidad de aprobar el proyecto de adición presupuestal por $1,2 billones, presentado por el Gobierno para atender los subsidios eléctricos y contribuir a prevenir un eventual apagón.

El ministro, además, habló sobre las necesidades energéticas de país. Según Gómez, es necesario fortalecer la exploración de petróleo y gas, pues los altos niveles de pobreza en Colombia demandan que se aprovechen responsablemente sus recursos.

“Dejar el petróleo enterrado o el gas en las profundidades no genera riqueza para los colombianos; al revés, nos empobrece”, afirmó el ministro.

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Para el alto funcionario también se necesita recuperar la capacidad de producción nacional y no depender de la importación de hidrocarburos. Para esto, dice el jefe de la cartera, se requieren “inversiones considerables, estabilidad jurídica y políticas de largo plazo”.

“No solo se necesita diversificar las fuentes, sino que se necesita continuidad en las políticas”, señaló el ministro, advirtiendo que la capacidad de departamentos y municipios de financiar proyectos sociales se ha visto afectada por la disminución en la producción de petroleo y gas.

Respecto a los recursos necesarios para subsidios eléctricos y prevenir un apagón, Gómez indicó: “El Gobierno está empeñado en evitar el apagón. Vamos a hacer lo queesté a nuestro alcance para que eso no suceda, pero necesitamos el apoyo del Congreso”.