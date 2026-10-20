“Está avanzando el proceso de transición”: Mario Díaz-Balart sobre Venezuela y EE.UU.

En entrevista con 6 AM W, Mario Díaz- Balart, hablo sobre como se están manejando las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, después de que Donald Trump designó a Delcy Rodriguez como presidenta de Venezuela y capturó a Nicolás Maduro, desde hace 10 meses.

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Balart, se refiere a Venezuela como un país que esta aprendiendo de los errores, lo que lo hace diferente de la situación que está viviendo Irak. Además, aseguró que se encuentran en proceso de transición todo gracias al camino que tomaron para derrotar al ‘dictador’ Nicolas Maduro.

“Había dos formas de hacerlo, una era tener 50.000 tropas americanas ahí tratando de evitar que estos grupos narcoterroristas, que todavía existen muchos en Venezuela, no tomaran posesión de ese país. La otra alternativa era la que han hecho, que es quitaron al líder; ahora tienen a Delcy y este grupito de terroristas interinos o dictadores interinos avanzando hacia una transición. Pero siempre hay que cambiar las instituciones”.

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Aseguró que junto a esta transición, están reestableciendo la economía para que cuando puedan haber elecciones, exista una democracia justa y transparente para Venezuela.

Por último mencionó, “yo lo único que sí quiero ver es que esto ocurra en las elecciones libres, mientras está el presidente Trump en la Casa Blanca, porque la razón que está avanzando el proceso de transición es por la presión norteamericana, porque le controlan los fondos al régimen”.

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Por su parte, dejó claro que si los demócratas ganaran las elecciones de Estados Unidos, no lograrán parar la problemática que presenta Venezuela y se convertirían en parte de la historia como lo que sucede con Cuba y Nicaragua, ni erradicar por lo que tanto están luchando en este momento.

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