Defensa de Verónica Alcocer entregó a la Fiscalía informe técnico sobre su viaje a Venezuela

Justicia

La defensa de Verónica Alcocer presentó ante la Fiscalía General de la Nación un informe preliminar de investigación de campo con detalles físicos y técnicos del viaje que realizó la exprimera dama a Venezuela el 31 de enero de 2023.

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En el documento conocido por Caracol Radio, se controvierten las declaraciones de Eva Ferrer mediante la descripción de cómo se realizó el viaje, teniendo en cuenta las especificaciones de la comisión que acompañó a Alcocer. Incluso, se hace referencia a la cartera de mano que llevaba ese día.

El abogado Ricardo Gaviria, defensor de Alcocer, señaló que Manuel Grau Pujadas calificó como “falsas” las declaraciones de Ferrer sobre un presunto tráfico de armas y drogas, e incluso sobre un supuesto movimiento de US$2,5 millones de Venezuela a Colombia.

“El informe adjunto corresponde a un avance de las labores de investigación adelantadas por la defensa y aborda, entre otros aspectos: La verificación directa de la fuente de información invocada públicamente por la señora EVA FERRER GALCERÁN, señor MANEL GRAU PUJADAS, quien, al ser consultado directamente, respondió que la afirmación según la cual había sostenido con ella una conversación en la que le informó sobre el supuesto ingreso a Colombia de USD 2,5 millones en efectivo desde Venezuela por parte de la primera dama “(...) Es totalmente falso, una calumnia”; una reconstrucción cronológica del viaje oficial del 31 de enero de 2023 a Venezuela, a partir de registros audiovisuales divulgados en Colombia y Venezuela", se lee en el memorial.

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El exministro del Gobierno de Gustavo Petro, Jorge Ignacio Zorro, así como Clara Inés Leyva Durán y Pilar Leyva Durán, están dispuestos a declarar ante la Fiscalía sobre lo ocurrido durante la planeación y ejecución del viaje al vecino país.

“En el desarrollo de estas labores se estableció contacto con el ex Ministro JORGE IGNACIO ZORRO SÁNCHEZ, CLARA INÉS LEYVA DURÁN y PILAR LEYVA DURÁN, participantes de la comisión oficial, quienes han manifestado su disposición a atender eventuales requerimientos de la Fiscalía y explicar lo ocurrido durante el desplazamiento”, se lee en el informe de investigación entregado por la defensa de la exesposa del expresidente Gustavo Petro.

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También se adjuntaron los perfiles profesionales de los integrantes de la comisión que viajó a Venezuela, así como información relacionada con “el objeto cultural de la visita, el análisis del equipaje observable, incluido el bolso de mano que portaba mi representada”, señaló el abogado Gaviria.

Igualmente, se aportaron “las estimaciones preliminares de peso, volumen y plausibilidad logística frente a los señalamientos sobre estupefacientes y USD 2,5 millones en efectivo; y vi) el examen del marco normativo de seguridad aplicable a las aeronaves de Estado, particularmente el RACAE 16O”.

Eva Ferrer comparecerá este miércoles a la Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación citó nuevamente a la exconsejera presidencial para la Niñez y la Reconciliación, Eva Ferrer, para que rinda declaración juramentada dentro de la indagación que se abrió contra Verónica Alcocer.

La diligencia se realizará el próximo 21 de octubre, a partir de las 9:00 de la mañana, de manera virtual, debido a que Ferrer continúa en el exterior. No obstante, el delegado contra la Criminalidad Organizada, Raúl González Flechas señaló que la Fiscalía está preparada para escucharla también presencialmente.

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Según confirmó el abogado Jhony Batalla, defensor de Ferrer, durante la diligencia su representada entregará las supuestas pruebas que tiene contra Alcocer, quien fue su amiga en el pasado.

El abogado también señaló que Ferrer no solo se ratificará en lo que ya afirmó sobre los presuntos delitos transnacionales que habría cometido la exesposa de Petro, sino que, además, entregará detalles aparentemente inéditos que podrían ampliar la indagación.

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Este es el informe de Verónica Alcocer