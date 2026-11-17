🔴 EN VIVO Nacional vs. Once Caldas: minuto a minuto de las semifinales vuelta de Copa Colombia
El partido de ida de las semifinales terminó en empate a uno en Palogrande.
Este 17 de noviembre a las 6:30 p.m., Atlético Nacional y Once Caldas se enfrentarán en el Atanasio Girardot para enfrenar el duelo de vuelta de las semifinales de la Copa Colombia. En la ida, jugada en Manizales, el partido quedó empatado a uno y se dio el primer gol de James Rodríguez con la camiseta de Nacional.
Así llegan los equipos
Los dos equipos se clasificaron a los cuadrangulares finales en la Liga Colombiana y su último partido fue precisamente el enfrentamiento entre ellos mismos por la fecha 19. Nacional llegó al partido ya clasificado y asegurado su primer lugar, mientras que Once Caldas llegó luchando por uno de los puestos.
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El partido, como el de Copa, terminó 1-1 y Once Caldas terminó clasificando debido a que Tolima no pudo ganar su duelo frente al Deportivo Cali.
Este partido de vuelta será el tercero de cinco partidos en esta temporada, pues en los cuadrangulares ambos integran el grupo A y se enfrentarán en la primera y la última fecha.
🔴 SIGA el MINUTO A MINUTO del partido AQUÍ
Once inicial de Atlético Nacional
Titulares del Once Caldas
Nacional tiene todo listo para el partido
El conjunto manizaleño ya está en el estadio
El Atanasio listo para recibir el partido
¡Bienvenidos al minuto a minuto!
En pocos instantes rueda la pelota en el Atanasio Girardot para la vuelta de las semifinales de Copa Colomba