🔴 EN VIVO Nacional vs. Once Caldas: minuto a minuto de la vuelta de Copa Colombia

Este 17 de noviembre a las 6:30 p.m., Atlético Nacional y Once Caldas se enfrentarán en el Atanasio Girardot para enfrenar el duelo de vuelta de las semifinales de la Copa Colombia. En la ida, jugada en Manizales, el partido quedó empatado a uno y se dio el primer gol de James Rodríguez con la camiseta de Nacional.

Así llegan los equipos

Los dos equipos se clasificaron a los cuadrangulares finales en la Liga Colombiana y su último partido fue precisamente el enfrentamiento entre ellos mismos por la fecha 19. Nacional llegó al partido ya clasificado y asegurado su primer lugar, mientras que Once Caldas llegó luchando por uno de los puestos.

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El partido, como el de Copa, terminó 1-1 y Once Caldas terminó clasificando debido a que Tolima no pudo ganar su duelo frente al Deportivo Cali.

Este partido de vuelta será el tercero de cinco partidos en esta temporada, pues en los cuadrangulares ambos integran el grupo A y se enfrentarán en la primera y la última fecha.

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