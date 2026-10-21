Gobierno decretará el Presupuesto General con las modificaciones aprobadas en primer debate

En el limbo estaba el Presupuesto General de la Nación para el 2027, por una discrepancia entre los textos finales que impediría la consolidación de la ley antes del plazo constitucional.

Se trata del artículo 65 del proyecto, que trata sobre las operaciones de cobertura fiscal para mitigar variaciones en los precios del petróleo, los combustibles líquidos y el tipo de cambio, pues mientras la plenaria del Senado votó la disposición sin modificaciones luego de que el senador Juan Caicedo retirara una propuesta de cambio para dejarla únicamente como constancia, en la Cámara de Representantes la situación tomó un curso distinto que en la noche de ayer generó la discordia.

Sin embargo, el vicepresidente José Manuel Restrepo anunció que el Gobierno decretará este miércoles 21 de octubre el Presupuesto General de la Nación, con las correspondientes modificaciones que fueron aprobadas en primer debate en el Congreso de la República y a pesar de el vicio de trámite que se presentó en la Cámara de Representantes.

El Gobierno asegura que el Presupuesto NO fue hundido ni rechazado por el Congreso y lo expedirán por decreto por el monto de $634,9 billones, con base en el informe del primer debate.

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