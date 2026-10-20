“Tu cerebro con Brahms”: el concierto pionero en el mundo que presenció Bogotá

El Festival de Música de Cartagena llega con su nueva edición del 9 al 17 de enero de 2027. Esta vez, bajo el concepto de “La Proporción Divina: Música en Perfecto Equilibrio”.

El acto inaugural de esta edición, sin embargo, tuvo lugar este fin de semana en Bogotá con un concierto atípico e innovador. La Fusión Filarmónica Juvenil de Bogotá y la Filarmónica Jóven de Colombia interpretaron el monumental concierto para piano n.2 de Brahms bajo la dirección de la maestra Elizabeth Vergara y la participación de la doctora Mei Reui en el piano.

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Durante años, Rui ha dedicado su carrera profesional al estudio que reúne dos de sus grandes pasiones; la música y la ciencia.

Así, “Tu cerebro con Brahms” no solo fue al acto inaugural del Festival de Música de Cartagena, también fue un performance pionero, nunca antes realizado de esta forma en el mundo. La doctora Mei Rui pudo probar el sistema que hace parte de su investigación “Music in Medicine”, una novedosa interfaz cerebro-computador (BCI) que permitió medir la actividad neuronal de la pianista y de la maestra Elizabeth Vergara mientras interpretaban a Brahms. A partir de datos de EEG (electroencefalograma) y ECG (electrocardiograma) la audiencia pudo visualizar el impacto de la música sobre el cerebro en 3D y en tiempo real.

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La música, una droga más para el tratamiento

Mei Rui no solo es pianista con un reconocimiento internacional importante, también es doctora, profesora de Neurocirugía, fundadora y creadora de Music in Medicine en el MD Anderson, uno de los centros médicos y de investigación contra el cáncer más importantes del mundo.

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Su investigación estudia el impacto que la música clásica puede tener en el cerebro, entendiéndola cómo una droga más, que podría ser utilizada cómo tratamiento complementario para aliviar, tanto síntomas psico-emocionales, cómo fisiológicos de pacientes con cáncer y otras afectaciones neurológicas y cognitivas cómo el Alzheimer, el Parkinson y los trastornos del estado de ánimo.

No se trata de la musicoterapia, que se realiza de la mano de un profesional y con técnicas de tratamiento activas. La Música en la Medicina utiliza intervenciones basadas en música (IBM), sesiones en las que los pacientes escuchan piezas de música pre grabadas o en vivo, sin que un terapeuta esté involucrado. La música puede influir casi inmediatamente en los circuitos cerebrales relacionados al dolor y la recompensa, el estrés y la actividad hormonal

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Sin embargo, muchos de los estudios que se han ocupado de documentar el asunto, se basan en lo que los pacientes dicen experimentar y hacen falta mediciones más precisas de las respuestas cerebrales para poder asegurar la eficacia del tratamiento.

Sin embargo, la investigación ha sido publicada por prestigiosas revistas académicas y los resultados son esperanzadores. Que la música tiene un efecto sobre el cerebro, que es terapéutica y sanadora, es algo que la humanidad ha sabido desde el año 44 antes de cristo, e incluso desde la medicina china. La cuestión ahora es, ¿sus beneficios pueden ser medidos y aplicados?

Música y ciencia: una relación milenaria

La doctora Mei Rui ha realizado diferentes conciertos dentro del MD Anderson para las así llamadas intervenciones basadas en música y en conversación con Caracol Radio compartió que la reacción de quienes la escuchan es siempre muy similar: “la música clásica es muy profunda, todos nos hablan sobre una conexión muy visceral que experimentan con ella. ”

Así también, recordó el motivo por el que se interesó en empezar esta investigación en primer lugar. “Siempre he estado muy interesada en la interconexión de las cosas. ” Se refiere a sus años de infancia en los que pasaba horas frente al piano practicando para lo que sería su exitosa carrera en la música. “Me fascinaba la estructura de las piezas, la forma en que una nota individual se convierte en una frase junto a otras, y luego en una obra maestra ”, compartió Rui. El cuerpo humano puede pensarse de la misma forma, añadió, una célula, una molécula, todo hace parte de estructuras mayores que resultan en lo que somos.

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“La música te hace muy vulnerable cuando tocas, especialmente cuando es para alguien más”, compartió Rui y así, explorar la incertidumbre tanto de la música, cómo de la ciencia se convirtió en un proyecto especial, que además esconde motivos personales. “Hay una concepción errónea sobre lo que es la música clásica y lo que representa”, mencionó Rui, para muchos se trata de un género lejano y quizás también elitista. En realidad, su experiencia trabajando en diferentes hospitales, tocando música y también recolectando datos, demuestra lo contrario.

“Hay algo fundamentalmente humano en la música clásica”, mencionó, es imposible no darse cuenta de la conexión que genera en los pacientes, pues además, “desde una perspectiva de la neurociencia, la música clásica es uno de los únicos géneros capaces de activar nuestra red neuronal por defecto, en la que el cerebro se vuelve más reflectivo. ”

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Esto implica que, a diferencia de otros géneros, la música clásica, sin letra, en ese sentido más estrecha, “no te fuerza a sentir de una forma específica”, mencionó Mei Rui, en cambio, habilita muchas más posibilidades . “Una pieza de Brahms te hace pasar por un espectro muy amplio de emociones, y así, permite entrar en un espacio muy terapéutico”, añadió la doctora mientras resalta el efecto inmediato de alivio emocional que su experiencia resalta tocando en diferentes hospitales de Estados Unidos.

Cerrar una brecha en la investigación

La investigación de la doctora Rui es pionera en el mundo, no porque demuestre que la música tiene efectivamente un efecto directo sobre el sistema nervioso y los estados emocionales. Más bien, la investigación está en el proceso de realizar “estudios complejos y multimodales”, esto implica que no se interesa por medir niveles de estrés que podrían reducirse u otras estructuras individuales. “Esto es maravilloso pero lo que mi investigación busca es estudiar estructuras cerebrales profundas a través de diferentes tecnologías que nos permitirán recolectar data en tiempo real.”

Mei Rui durante el concierto en Bogotá. Foto: Agencia UNAL Ampliar Mei Rui durante el concierto en Bogotá. Foto: Agencia UNAL Cerrar

El estudio propone reconocer la música casi que cómo cualquier otra droga en un tratamiento y así, “cómo todas las drogas, debe ser administrada en dosis estudiadas y a través de sus posibles efectos adversos, esa es la información que nos falta a la hora de implementar la música cómo tratamiento”, explicó Rui. Eso es precisamente lo que falta documentar, es la brecha que la investigación se propone cerrar.

A propósito de los hallazgos, la doctora Mei Rui enfatiza que no es suficiente utilizar la música de preferencia de los pacientes. Solemos pensar el ambiente sonoro cómo una cosa adicional, casi dada en todos nuestros espacios. Sin embargo, explica Rui, “la música es quizás uno de los ambientes más heterogéneos a los que podríamos exponernos.”

Música cómo el metal o el rock pueden ser un estimulante positivo en una persona sana, en un paciente siendo tratado, podría incluso resultar muy perjudicial, causando inestabilidad cardiovascular, hasta el punto de necesitar otras drogas farmacéuticas para equilibrarse.

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“La forma en que nuestro cuerpo recibe la música varía incluso dependiendo de si la escuchamos en la mañana y en la noche”, y así, Rui plante que más allá de géneros musicales, lo que necesita estudiarse es el tiempo, los acentos, los instrumentos y los tonos que producen, para poder escoger un tipo de música adecuada para las intervenciones en el tratamiento.

El Everest de la música

El concierto n.2 de Brahms, escogido para la apertura del festival es cómo “el monte Everest de la música”, compartió la doctora y pianista Rui, refiriéndose a la dificultad de la pieza y su intensidad emocional, tanto para la pianista, cómo para la orquesta y directora.

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Se trató del primer concierto en el mundo que midió el impacto de la música sobre el cerebro de dos grandes artistas en tiempo real y en 3D. Sucedió en Bogotá y permitió que la audiencia pudiera ver qué áreas del cerebro se activan según los diferentes momentos acústicos de la pieza de Brahms.

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Rui compartió su nerviosismo antes del concierto pues, junto a su equipo de investigación tenían ciertas predicciones sobre lo que la pieza permitiría mapear, como “una mayor producción de ondas gamma cuando la música se vuelve más técnica y una mayor actividad en el rango de las ondas alfa en los pasajes más relajados.” Sin embargo,

“es una experiencia muy emocionante que me genera muchos nervios pues estamos explorando mucho de lo hoy todavía es desconocido.”

Rui resaltó la pasión y talento de la Fusión Filarmónica juvenil de Bogotá y Filarmónica Joven de Colombia. También, el trabajo junto a Elizabeth Vargas en la dirección, “es increíble, soy muy afortunada de poder estar trabajando junto a ella.” Resaltó además su emoción, al poder probar por primera vez esta tecnología que llevaba meses preparando y de poder acercarse a demostrar el uso efectivo de la música cómo tratamiento.

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Finalmente, Rui terminó con un consejo. Dejar los prejuicios, mantener la mente abierta a los diferentes géneros musicales y sobre todo, a las posibilidades emocionales que ofrecen.

¿Por qué estrenar esta tecnología pionera en el mundo en Colombia?, se le preguntó.

“Vienen otros compromisos para mi, varias conferencias científicas. Pero al final, todo esto es sobre la música.

Es sobre poder brindar salud, sobre ciencia, pero en el fondo, en el corazón, esto es sobre la magia de la música. Y por eso quería que fuera en este festival.”

(Mei Rui)