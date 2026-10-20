Colombia y Ucrania trabajan para resolver situación de connacionales vinculados al conflicto

Con la llegada del presidente Abelardo De La Espriella, avanza una nueva etapa para las relaciones bilaterales, entre ellas la de Colombia y el Gobierno de Ucrania.

Hoy en medio de una llamada que sostuvo el canciller Ómar Bula con su homólogo, el Ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, pusieron sobre la mesa la necesidad de trabajar por fortalecer la cooperación binacional, especialmente en materia de Defensa y Comercio.

El Gobierno de Colombia ratificó su posición de rechazo frente al conflicto entre Rusia y Ucrania, y con lo que tiene que ver con el uso de la fuerza contra la integridad territorial y la independencia política de cualquier Estado en el mundo.

Colombianos en guerra de Ucrania

Una de las mayores preocupaciones que ha crecido en los últimos días, tiene que ver con los casos de varios colombianos que fueron engañados para viajar a Ucrania y participar de la guerra con Rusia.

Se trata de exmilitares, reservistas y campesinos colombianos que han viajado a Europa del Este para integrarse como combatientes voluntarios o contratistas en las fuerzas armadas de Ucrania.

Por lo cual, el canciller Ómar Bula expuso algunos de los casos a su homólogo ucraniano, con el propósito de abordar conjuntamente y solucionar la situación de los ciudadanos colombianos vinculados al conflicto.