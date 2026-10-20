Fiscalía capturó al hombre que habría amenazado de muerte a la primera dama, Ana Lucía Pineda

Justicia

La Fiscalía General de la Nación identificó y capturó en la tarde de este martes al presunto responsable de amenazar de muerte a la primera dama de la Nación, Ana Lucía Pineda Aruachán, en Pereira (Risaralda).

Según se conoció, los hechos ocurrieron el pasado 18 de octubre y las intimidaciones se realizaron de manera virtual.

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La Policía Nacional llevó a cabo un operativo de registro y allanamiento en una residencia ubicada en la capital del departamento de Risaralda.

“En el lugar fueron incautados un computador y un celular que contienen información relevante para avanzar en las actividades de verificación”, informó la Fiscalía.

Computador incautado al hombre que presuntamente amenazó de muerte a la primera dama de la Nación, Ana Lucía Pineda. Foto: Fiscalía. Ampliar Computador incautado al hombre que presuntamente amenazó de muerte a la primera dama de la Nación, Ana Lucía Pineda. Foto: Fiscalía. Cerrar

Celular incautado al hombre que presuntamente amenazó de muerte a la primera dama de la Nación, Ana Lucía Pineda. Foto: Fiscalía. Ampliar Celular incautado al hombre que presuntamente amenazó de muerte a la primera dama de la Nación, Ana Lucía Pineda. Foto: Fiscalía. Cerrar

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De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía, “el hoy detenido habría enviado el mensaje intimidatorio desde una cuenta anónima. Dicha publicación contenía señalamientos en contra de la vida e integridad de la esposa del presidente de la República y su familia”.

Se espera que, en las próximas horas, un fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos Informáticos presente al hombre ante un juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías y le impute el delito de amenaza agravada.