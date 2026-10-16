El Festival Miradas presentará más de 70 obras del cine en Medellín

Medellín

Con la proyección de más de 70 obras del cine iberoamericano, se desarrollará el Festival Miradas, que tendrá la participación de producciones de México, Argentina, Chile, Ecuador, España, República Dominicana, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Las actividades que se tienen previstas durante la primera semana de noviembre incluyen escenarios como la Cinemateca Móvil, el segundo encuentro de coproducción y la rueda de negocios.

Esta es la sexta versión de Miradas, que reúne nuevas producciones del cine iberoamericano con públicos, realizadores y profesionales del sector audiovisual.

Lo que se podrá ver

En la agenda que tiene más de 70 obras proyectadas, se tiene previsto presentar 22 largometrajes, 39 cortometrajes y 12 propuestas en formatos expandidos en el distrito y otros municipios del Valle de Aburrá.

La secretaria de Cultura Ciudadana, Verónica Suárez Restrepo, dijo que en este certamen “tendremos 65 obras, más de 50 proyecciones y 25 actividades para conectar el talento audiovisual con nuevas oportunidades”.

Agregó que para la versión de este año, 2026, “la ciudad disfrutará diferentes actividades, como talleres de formación, encuentros de negocios, actividades culturales y artísticas”.

Escenarios de proyección

Se tiene previsto que estas producciones audiovisuales se presenten en 16 lugares de la zona metropolitana del Valle de Aburrá, como el Museo de Arte Moderno de Medellín, el Colombo Americano, la Capilla Comfama, el Parque de los Deseos, el Centro de Desarrollo Cultural Moravia, el Planetario, el Parque Explora y el Teatro Pablo Tobón Uribe.

Otros municipios donde también se tendrá proyección serán Bello y Caldas.

Obras que se presentarán

En el Festival Miradas se proyectarán películas como “El deshielo”, de Manuela Martelli; “Niñas escarlata”, de Paula Cury; y “Seis meses en el edificio rosa con azul”, de Bruno Santamaría, película inaugural del festival”, explicaron desde la Alcaldía de Medellín.

Actividades adicionales

Además de las películas que se proyectarán, se tendrán encuentros con cineastas invitados para presentar sus obras y conversar con el público.

Cine local

Son 28 obras y procesos audiovisuales locales que se presentarán en este festival; entre ellos, son 10 cortometrajes, 3 largometrajes, 6 propuestas de cine comunitario, 5 procesos de mediación de audiencias y 4 de cine expandido.

Las creaciones audiovisuales de Medellín son apoyadas por los Estímulos para el Arte y la Cultura; reflejan historias de territorios como Santa Cruz, Aranjuez, la comuna 13, Moravia, Tricentenario, San Cristóbal y Santa Elena.

Días de la Industria

Esta actividad se hará entre el 4 y el 6 de noviembre, donde se reunirán estudiantes, cineastas, productores y otros profesionales del sector en más de 25 actividades de formación, intercambio y relacionamiento.

Programa de talentos

En este encuentro participarán cerca de 105 personas en siete áreas audiovisuales como producción creativa, diseño de producción, sonido, montaje, dirección, dirección de fotografía y actuación.

Encuentro de coproducción

Será el espacio para reunir a 12 proyectos en desarrollo con potencial en temas iberoamericanos.

Rueda de negocios

Son 50 proyectos de largometrajes y series que se reunirán en la rueda de negocios que es apoyada por la Secretaría de Desarrollo Económico de Medellín.

Este espacio busca generar conexiones entre empresas audiovisuales y compradores, distribuidores, plataformas e inversionistas, para fortalecer vínculos profesionales.

Programación infantil

Para los menores, la Cinemateca Móvil que se instalará en el Parque de los Deseos tendrá programación especial el sábado 7 y domingo 8, con matinés infantiles, microtalleres y un domo portátil.