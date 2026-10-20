Spotify eliminó 75 millones de canciones identificadas como “basura o spam” generadas por IA

The Spotify logo is displayed on a smartphone screen with a multitude of the company's logos in the background, in Creteil, France, on May 22, 2026. The music streaming leader announces a partnership with Universal Music Group, allowing its users to legally create AI-powered remixes from catalogs of major artists. (Photo by Samuel Boivin/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

El servicio de streaming Spotify eliminó más de 75 millones de canciones identificadas como “basura o spam”.

¿Por qué fueron eliminadas las canciones?

Los contenidos retirados fueron señalados por haber incurrido en “infracciones graves o reiteradas de nuestras normas”, según informó la plataforma en un balance anual sobre las medidas implementadas, basadas en inteligencia artificial, para proteger a artistas, compositores y productores.

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Asimismo, se han excluido otras 50 millones de canciones de las recomendaciones para los usuarios, tras recibir quejas constantes por su baja calidad.

“Analizamos detenidamente qué temas los oyentes omitían, ignoraban o indicaban que no deseaban escuchar. Surgió un patrón claro: dichas canciones eran, sistemáticamente, aquellas identificadas como basura o spam”, explicó la plataforma en un comunicado.

¿A qué se debe esto?

En los últimos seis meses, Spotify ha reforzado su apuesta por priorizar “más música creada por artistas humanos y auténticos”.

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Los editores de la plataforma “aplican los mismos criterios y no incluyen en sus selecciones contenido identificado como basura o spam”, señala el boletín.

Por otro lado, el filtrado adicional, destinado a reducir las recomendaciones de mala calidad, se basa en “la interacción y los comentarios de los oyentes, los patrones de subida de contenido, los metadatos y la información proveniente de diversas herramientas externas de detección mediante inteligencia artificial”.