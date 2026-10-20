Se anunciaron los primeros artistas que se presentarán en los Latin Grammy 2026: ¿Quiénes estarán?

Este martes los Latin Grammy anunciaron la lista de los primeros artistas que se presentarán en la próxima entrega del 12 de noviembre.

¿Qué artistas se presentarán?

Rosalía y Silvana Estrada, dos de las principales artistas nominadas en esta gala, junto con Daddy Yankee, Persona del Año 2026, forman parte del elenco de artistas que se presentarán en la ceremonia de 2026, que tendrá lugar en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, en los Estados Unidos.

La cantautora y actriz española es una de las artistas con mayor número de nominaciones este año, sumando siete candidaturas por su cuarto álbum, “Lux”, entre ellas, “Álbum del Año”, “Canción del Año” y “Mejor Canción Pop”.

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Por su parte, la cantautora mexicana Silvana Estrada compite en las categorías de “Álbum del Año”, “Grabación del Año” y “Canción del Año” gracias a su disco “Vendrán lluvias suaves”.

Otros artistas que también se presentarán en el escenario de la ceremonia son el uruguayo Jorge Drexler y la chilena Mon Laferte.

Drexler obtuvo siete nominaciones por su álbum “Taracá”, mientras que Mon Laferte recibió seis por “Femme Fatale”.

También actuarán la brasileña Anitta, el mexicano Carín León y los venezolanos Rawayana y Elena Rose, quienes compiten por el premio a “Álbum del Año”.

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Otros artistas que también se presentarán son el colombiano Juanes, nominado a “Canción del Año”, y la puertorriqueña Kany García, nominada a “Mejor álbum pop tradicional”.

¿Quién presentará la ceremonia?

La actriz puertorriqueña Roselyn Sánchez regresará como presentadora de los Latin Grammy por décima vez.

¿Por dónde y a qué hora se transmitirá?

La edición 2026 se transmitirá en vivo por Univision a partir de las 8 p. m., hora del Este.