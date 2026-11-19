El partido Pacto Histórico se pronunció sobre la presunta falsificación del título de pregado y la tarjeta profesional de la representante a la Cámara de su partido, Luz Verónica Estrada Holguín. La colectividad anunció que se iniciará una investigación interna para esclarecer los hechos.

A través de un comunicado, el Pacto expresó su rechazo a “cualquier acto de falsedad”, reafirmando su compromiso con la transparencia y el respeto a la ley.

“No amparamos, ni justificamos, ninguna conducta que atente contra la fe pública o los principios de la función pública”, se lee en el mensaje.

La declaración se emitió luego de que este 18 de noviembre surgieran denuncias sobre la presunta falsificación por parte de la representante a la Cámara del Pacto Histórico, Verónica Estrada, del título de Ingeniería de Minas y Metalurgia de la Universidad Nacional, supuestamente obtenido en noviembre del año 2021.

Se conoció un documento de la Universidad Nacional, fechado el 23 de octubre de 2025 y dirigido al Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA), en el que la alma máter niega que el diploma presentado por Estrada ante el Consejo haya sido emitido por la Universidad Nacional, sede Medellín.

Posteriormente, Caracol Radio determinó que la congresista también habría falsificado su tarjeta profesional, pues no aparece en el sistema de autenticación de certificados COPNIA.

En ese sentido, el partido Pacto Histórico anunció la activación inmediata de su Comité de Ética para que, a través de los mecanismos disciplinarios internos, se investiguen los hechos y se resuelva la situación de la congresista.

Sin embargo, el partido se abstuvo de emitir alguna acusación directa contra la congresista, a quien, de hecho, no se menciona con nombre propio en el pronunciamiento.

Por el contrario, el Pacto Histórico aclaró que, si bien exige “celeridad y contundencia” en la investigación, garantizará el derecho a la defensa y a la presunción de inocencia de la representante Estrada.

La colectividad manifestó su confianza en que la justicia ordinaria y sus organismos internos esclarecerán los hechos.

“Nuestra actuación será ejemplar y transparente, demostrando que en el Pacto Histórico las reglas éticas se aplican a todos por igual, sin importar su investidura o militancia”, finalizó el comunicado.