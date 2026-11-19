El presidente Abelardo De La Espriella anunció la noche del miércoles 18 de noviembre un nuevo bombardeo ejecutado por la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), esta vez en el departamento del Valle del Cauca.

Según lo detallado por el mandatario, la operación se realizó contra un “objetivo narcoterrorista”. De La Espriella aseguró que entregará más detalles este jueves, cuando se consoliden los resultados de la acción militar.

Se trata del décimo bombardeo ejecutado por la Fuerza Pública bajo las órdenes de Abelardo De La Espriella, desde su posesión el pasado 7 de agosto de 2026.

El más reciente se ejecutó el pasado 10 de noviembre en zona rural de Tarazá, Antioquia, bajo el nombre de ‘Operación Nehemías’. El ataque dejó 10 muertos, entre ellos alias ‘Negro Perea’, cabecilla del Clan del Golfo.

Sin embargo, el bombardeo conocido más recientemente de manera pública se presentó en Vichada, contra el anillo de seguridad de alias ‘Iván Mordisco’. Aunque los hechos sucedieron el 5 de octubre, la denominada ‘Operación Orión’ no fue reportada públicamente por las fuerzas militares hasta el 13 de noviembre.

Hasta ese momento, eran nueve los bombardeos registrados bajo el Gobierno de Abelardo De La Espriella. Con este nuevo reporte del mandatario, las operaciones de este tipo llegan al doble dígito, pocos días después de cumplirse los 100 días del nuevo mandato.

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