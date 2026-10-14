Festival Internacional de Guitarra de Cartagena cerró su edición 13 con más de 2.000 asistentes

El XIII Festival Internacional de Guitarra de Cartagena de Indias culminó con un balance positivo tras cuatro días de conciertos, actividades académicas y espacios de formación musical, que reunieron a cerca de 2.100 asistentes y alcanzaron un impacto estimado de más de 6.000 personas, entre beneficiarios directos e indirectos.

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La programación se desarrolló entre el 8 y el 11 de octubre e incluyó propuestas de flamenco, jazz, música clásica, sonidos andinos colombianos, ritmos caribeños, música ecuatoriana y vallenato, con la participación de artistas nacionales e internacionales.

La apertura se realizó en el Teatro Adolfo Mejía, con presentaciones de Daniel Casares, Cuerdas del Ecuador, Julián y Alexa, Charly Quintana y Andrés Ortiz Trío. Durante los días siguientes, el festival llegó a escenarios como Casa Bolívar, la Capilla del Hotel Santa Teresa, el Museo Histórico de Cartagena y el Centro Comercial La Serrezuela.

La programación también incluyó un concierto infantil para acercar la música a las nuevas generaciones y una parranda vallenata con artistas como Gamall, Lucía Murillo, Luisk de León, Juank Ricardo y Carlos Bohórquez. El cierre tuvo lugar en el Teatro Adolfo Mejía, con presentaciones de Daniel Casares, Andrés Hernández «Pituquete», Eduardo Jasbón, Trío Capital, Juan Dhas y Chip Henderson, entre otros músicos.

Además de los conciertos, el encuentro fortaleció su componente educativo mediante las Clínicas de Guitarra de Bellas Artes y conversatorios sobre el desarrollo de una carrera musical y la relación entre el jazz, el blues y los sonidos del Caribe.

Como parte de su compromiso social, el festival también llevó una presentación musical a la cárcel de mujeres de Cartagena, en alianza con la Fundación Puntadas de Libertad, para promover el acceso a la cultura en distintos espacios de la ciudad.

La organización destacó el respaldo de instituciones públicas, universidades, empresas privadas y establecimientos hoteleros que contribuyeron a la realización del evento.